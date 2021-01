Ook huisartsen worden met voorrang gevaccineerd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid (VWS) afgesproken na overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), meldt deze vereniging zondag.

De vaccinaties beginnen op korte termijn, schrijft LHV. Wanneer ze precies van start gaan, is nog onduidelijk.

Volgens de branchevereniging krijgen ook de huisartsen prioriteit omdat ze een onmisbare schakel in de zorgketen vormen. Ook spelen ze een belangrijke rol in het vaccinatieproces.

"We hebben vandaag een duidelijke afspraak gemaakt met VWS: iedereen die een rol heeft in de huisartsenspoedzorg maakt onderdeel uit van de keten acute zorg en gaat zo snel mogelijk gevaccineerd worden", aldus Ella Kalsbeek, voorzitter van de huisartsenvereniging. In Nederland zijn er zo'n 12.700 huisartsen werkzaam.

Afgelopen weekend heeft het kabinet ook besloten om 30.000 medewerkers in de acute zorg prioriteit te geven bij het vaccineren. Het gaat onder meer om zorgpersoneel op de intensive care en andere essentiële afdelingen, waar het ziekteverzuim onder meer door COVID-19 erg hoog is.

Momenteel staan zij samen met ongeveer 600.000 medewerkers van onder meer de verpleeghuizen, zorginstellingen en gehandicaptenzorg vooraan in de rij om de eerste prikken te ontvangen.

Huisartsen en hun zorg verlenende medewerkers vormen de eerste groep die in aanmerking komt voor het coronavaccin van farmaceut Moderna. Dit is het vaccin dat de huisartsen zelf gaan inzetten om bewoners van verpleeghuizen te vaccineren, meldt LHV. Waarschijnlijk wordt er deze week al een besluit genomen over de toelating van het Moderna-vaccin. Bij goedkeuring kan, afhankelijk van het moment van levering, naar verwachting eind januari begonnen worden met vaccineren.