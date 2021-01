22 GGD's starten eerder dan verwacht met het vaccineren van zorgmedewerkers. Vanaf 15 januari zijn vaccinaties in heel Nederland mogelijk, waar de oorspronkelijke datum 18 januari was. De startdatum van 8 januari voor de eerste drie regio's (Veghel, Rotterdam en Houten) blijft ongewijzigd, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR zondag.

"Vanaf het begin was ons uitgangspunt: zo snel mogelijk zorgvuldig starten. Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen nu gelukkig verantwoord vervroegen", aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR.

8 januari wordt begonnen met het vaccineren in Veghel, Rotterdam en Houten. De startdatum in Amsterdam, Drenthe en Haaglanden is met een week vervroegd naar 11 januari. Vanaf 15 januari zijn alle GGD's aan de beurt. De vaccinaties zullen door de 25 GGD's gedaan worden vanuit 25 centrale locaties. Het eerste coronavaccin zal worden gegeven in Veghel.

De GGD GHOR verwacht dat er vanaf maandag 4 januari veel belangstelling is bij zorgverleners van de verpleeg- en verzorgingsinstellingen om een afspraak te maken voor een vaccinatie. Er wordt overdag extra personeel ingezet om deze drukte te kunnen opvangen.

Groep zorgverleners met voorrang uitgebreid

Zaterdag meldde het ministerie van Volksgezondheid (VWS) al dat ongeveer 30.000 medewerkers van de acute zorg op korte termijn het coronavaccin van Pfizer en BioNTech krijgen.

De eerste vaccins waren aanvankelijk alleen voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Zaterdag werd deze groep uitgebreid met verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. Zondag werden daar de huisartsen aan toegevoegd, bevestigde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) na overleg met VWS.