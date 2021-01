Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 7.438 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan zaterdag (8.630) en een stuk minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (8.596). De overkoepelende organisatie GGD GHOR laat aan NU.nl weten dat de cijfers in het weekend doorgaans altijd wat lager uitvallen.

Het aantal afgenomen tests is niet bekend, waardoor niet duidelijk is of de daling is veroorzaakt door een kleiner aantal coronatests. Dinsdag publiceert het RIVM de weekcijfers.

Mede door de verschillende hoeveelheden coronatests per dag kunnen dagcijfers erg fluctueren. NU.nl kijkt daarom naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen, omdat dit een completer beeld geeft.

Het daggemiddelde zakte de laatste twee weken van bijna twaalfduizend naar ruim negenduizend besmettingen. Het RIVM kon deze daling afgelopen dinsdag nog niet verklaren. Mogelijk is het een eerste resultaat van de lockdown, maar het kan ook een gevolg van de feestdagen zijn. Tijdens de kerstdagen gingen veel minder Nederlanders naar de teststraat.

In de afgelopen 24 uur zijn volgens het RIVM 47 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Vrijdag en zaterdag waren er 136 coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week werden in totaal 583 coronadoden gemeld, het grootste wekelijkse aantal sinds eind april.

Het effect van de zware lockdown, die sinds 15 december van kracht is, kan komende dinsdag voor het eerst gemeten worden. Normaal gesproken duurt het ongeveer twee weken voordat maatregelen effect sorteren op de coronasituatie.

Gemiddelden van de afgelopen week: Zaterdag 2 januari: 8.775

Vrijdag 1 januari: 9.251

Donderdag 31 december: 9.514

Woensdag 30 december: 9.648

Dinsdag 29 december: 9.991

Maandag 28 december: 10.517

Zondag 27 december: 11.083

Ziekenhuisbezetting iets toegenomen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag iets toegenomen, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 2.710 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis, 7 meer dan een dag eerder. 704 van hen liggen op de intensive cares, 6 meer dan zaterdag. Op de kliniek liggen 2.006 coronapatiënten, 1 meer dan het voorgaande etmaal.



Dit betekent dat er meer mensen zijn opgenomen dan er zijn ontslagen of overleden. Het totale aantal opnames in de kliniek was 241 en op de ic's 29.

Zorgmedewerkers mogelijk eind deze week gevaccineerd

Zaterdag meldde het ministerie van Volksgezondheid dat ongeveer 30.000 medewerkers van de acute zorg "op korte termijn" het coronavaccin van farmaceuten Pfizer/BioNTech krijgen. De eerste inentingen vinden zo snel mogelijk plaats, maar waarschijnlijk niet voor 8 januari.

De eerste vaccins waren aanvankelijk alleen voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning. Nu wordt de groep uitgebreid met verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers.