Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 45 gestegen tot 2.694, blijkt zaterdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag nam het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog af (-168).

Van de patiënten die met corona in het ziekenhuis liggen, zijn er 689 opgenomen op de intensive care (ic). Dat zijn er drie minder dan vrijdag.

Met 248 nieuwe ziekenhuisopnames werden er, net als vrijdag, wel weer meer nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor blijft er een grote druk staan op de zorg.

Tientallen ziekenhuizen zagen zich deze week genoodzaakt om een deel van de niet-urgente zorg uit te stellen. Het ziekteverzuim in de acute zorg zou toenemen, terwijl zorgpersoneel ook oververmoeid uitvalt.

Daarom is het kabinet van plan ongeveer 30.000 medewerkers van de acute zorg "op korte termijn" het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech toe te dienen, werd eerder op zaterdag bekend.

Verder liggen er negen coronapatiënten op Duitse ic's, één minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn zestien coronapatiënten verplaatst tussen de regio's, van wie drie ic-patiënten.