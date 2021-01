Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 8.630 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er iets meer dan vrijdag (8.215) en iets minder dan het gemiddelde van de voorgaande zeven dagen (8.775). Vrijdag kampte het RIVM nog met een ICT-storing, maar volgens het RIVM heeft dat de cijfers van zaterdag niet beïnvloed.

Tot in hoeverre de cijfers van zaterdag zijn beïnvloed door een daling of stijging in het aantal afgenomen tests, is niet duidelijk. Het RIVM laat weten dat ze dit dinsdag kunnen duiden bij de publicatie van de weekcijfers.

Mede door de verschillende hoeveelheden coronatests per dag kunnen dagcijfers erg fluctueren. NU.nl kijkt daarom naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen, omdat dit een completer beeld geeft.

Het daggemiddelde is de laatste twee weken gezakt van bijna twaalfduizend naar ruim negenduizend besmettingen. Bij de publicatie van de weekcijfers dinsdag kon het RIVM de daling niet verklaren. Mogelijk is het een eerste resultaat van de lockdown, maar het kan ook een gevolg van de feestdagen zijn. Tijdens de kerstdagen gingen veel minder Nederlanders naar de teststraat.

Gemiddelden van de afgelopen week: Zaterdag 2 januari: 8.775

Vrijdag 1 januari: 9.251

Donderdag 31 december: 9.514

Woensdag 30 december: 9.648

Dinsdag 29 december: 9.991

Maandag 28 december: 10.517

Zondag 27 december: 11.083

Het RIVM meldt verder 38 coronagerelateerde sterfgevallen. Donderdag en vrijdag kwamen in totaal 207 inwoners met COVID-19 om het leven. Vorige week werden in totaal 583 coronadoden gemeld, het grootste wekelijkse aantal sinds eind april.

Mogelijk eerste effecten van lockdown te zien

Dinsdag kan het RIVM voor het eerst het effect meten van de zware lockdown, die sinds 15 december van kracht is. Doorgaans duurt het twee weken voordat maatregelen effect hebben op de coronasituatie.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei eerder deze week dat "nog niet te zien is dat de maatregelen effect hebben", doordat het percentage inwoners dat positief test vrijwel onveranderd bleef.