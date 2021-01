Ongeveer 30.000 medewerkers van de acute zorg krijgen 'op korte termijn' het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech, meldt het ministerie van Volksgezondheid zaterdag. De eerste inentingen vinden zo snel mogelijk plaats, terwijl eerder 8 januari als startdatum voor de vaccinaties werd genoemd.

De eerste vaccins waren aanvankelijk alleen voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning. Nu wordt de groep uitgebreid met verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers.

Reden hiervoor is de "zorgelijke situatie in de acute zorg", mede door de vele ziektemeldingen als gevolg van de coronapandemie. Ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) hebben daarom afspraken gemaakt met Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Kuipers pleitte eerder deze week al publiekelijk voor de inenting van essentiële personeel in ziekenhuizen, waardoor De Jonge onder vuur kwam te liggen. Volgens Kuipers is het vanwege de toegenomen druk op de ziekenhuizen belangrijk dat er voldoende zorgpersoneel beschikbaar blijft.

Plan van aanpak wordt nog uitgewerkt

Het LNAZ komt op korte termijn met een plan van aanpak. Hiervoor wordt samengewerkt met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het ministerie is het streven om maandag al duidelijkheid te krijgen over wanneer er gestart kan worden met het vaccineren van medewerkers van de acute zorg.

Waarschijnlijk vinden de vaccinaties in ongeveer tien ziekenhuizen plaats. Het is nog niet bekend om welke ziekenhuizen het gaat. De zorgmedewerkers die al eerder in aanmerking kwamen voor een vaccin, kunnen zich vanaf 8 januari laten inenten op een van de 25 priklocaties van de GGD's.

Nederland is het enige land dat nog niet is gestart met het gebruik van het Pfizer-vaccin dat op 21 december werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De eerste vaccinaties in de Europese Unie vonden eind december plaats.