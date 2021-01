Ziekenhuizen in de Britse hoofdstad Londen staan door de coronapandemie onder enorme druk. In zeker drie instellingen lag de intensivecareafdeling "vol" op Oudejaarsavond, meldt Sky News zaterdag op basis van een gelekte e-mail van gezondheidsdienst NHS.

Het gaat om de ziekenhuizen North Middlesex University Hospital, Barnet Hospital en Whittington Hospital. Daar moesten sommige ernstig zieke patiënten wachten tot ze overgebracht konden worden naar een andere locatie. Een ander ziekenhuis in Londen, het Royal Free Hospital, zou 58 ic-patiënten behandelen, terwijl er normaliter maar 34 ic-bedden staan.

Een NHS-woordvoerder benadrukte dat alles uit de kast gehaald wordt om te zorgen dat meer ernstig zieke patiënten behandeld kunnen worden. Hij noemde het ook "cruciaal dat de inwoners al het mogelijke doen om overdracht van het virus tegen te gaan". De Britse hoofdstad zit al in lockdown en de regering besloot vrijdag om basisscholen in Londen gesloten te houden. Ook worden noodziekenhuizen heropend.

In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe coronavariant vastgesteld, die veel besmettelijker lijkt te zijn dan het oorspronkelijke virus. Ziekenhuisbazen hebben volgens de Britse omroep gewaarschuwd dat de NHS loodzware weken tegemoetgaat. De nieuwe virusvariant zou vooral veel voorkomen in Londen en verdere verspreiding kan de druk op ziekenhuizen nog verder verhogen.

Nieuwe variant grijpt veel sneller om zich heen

Uit nieuw onderzoek komt volgens de BBC naar voren dat die nieuwe variant inderdaad veel sneller om zich heen kan grijpen. Het zou het zogeheten reproductiegetal (R), dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, met 0,4 tot 0,7 kunnen verhogen. Onlangs is het getal in het VK geschat op 1,1 tot 1,3. Dat betekent dat iedere tien besmette mensen het virus overdragen aan aan elf tot dertien anderen.

Een onderzoeker van het Imperial College van Londen noemde het verschil tussen de virusvarianten "nogal extreem". Professor Axel Gandy sprak bij de BBC over de meest serieuze verandering van het virus sinds het begin van de pandemie. "Er zit een enorm verschil in hoe makkelijk de virusvariant zich kan verspreiden."