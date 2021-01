De nieuwe 'Britse' variant van het coronavirus is veel makkelijker overdraagbaar dan het huidige dominante virustype, blijkt uit een nieuwe Britse studie, meldt de BBC vrijdag.

Uit onderzoek van het Imperial College in Londen zou blijken dat de nieuwe variant het reproductiegetal (ook wel de R genoemd) met een factor van 0,4 tot 0,7 verhoogt. Dat betekent dat de R veel sneller boven de 1 kan komen.

Het R-getal geeft aan hoeveel andere mensen een besmette persoon aansteekt. Virologen zijn het erover eens dat de R niet boven de 1 mag komen om het virus onder controle te houden. Dit wordt ook wel de signaalwaarde genoemd. Op dit moment is de R in Nederland 1,15. Dat houdt in dat honderd besmette personen 115 anderen aansteken.

Volgens de Britse hoogleraar Axel Gandy aan het Imperial College verspreidt de nieuwe coronamutatie zich enorm veel gemakkelijker dan het huidige virustype. "Dit is de meest ernstige verandering van het virus sinds het begin van de epidemie", zegt hij tegen de BBC.

Britse mutatie ook in Nederland

De Britse studie toont verder aan dat de overdracht van het nieuwe virustype in het Verenigd Koninkrijk is verdrievoudigd sinds november. Daartegenover staat dat de verspreiding van de oude variant van het coronavirus met een derde afnam.

Uit eerdere studies bleek al dat de Britse coronavariant, zo genoemd omdat de mutatie voor het eerst in het VK is vastgesteld, besmettelijker is dan andere versies van het virus. Toch lijkt de mutatie niet ziekmakender.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schreef donderdag in een brief aan de Tweede Kamer dat bij zeker vijftien mensen in Nederland de Britse coronavirusvariant is aangetroffen. Vrijdag meldde de GGD in Friesland dat de Britse variant voor het eerst in die provincie is geconstateerd.