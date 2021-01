Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 168 gedaald naar 2.649, blijkt vrijdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ook het aantal COVID-19-patiënten op intensivecareafdelingen nam af.

In totaal liggen er nu nog 692 coronapatiënten op de ic, 21 minder dan gisteren. De totale intensivecarebezetting nam af met 42 naar 1.081, doordat ook 21 non-COVID-19-patiënten de ic's verlieten. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland (elf) bleef onveranderd.

De cijfers tonen aan dat het afgelopen etmaal meer coronapatiënten zijn ontslagen dan opgenomen. Er werden 239 nieuwe coronapatiënten opgenomen op reguliere ziekenhuisafdelingen, terwijl 37 COVID-19-patiënten naar de ic moesten.

Door de grote hoeveelheid ziekenhuisopnames blijft er grote druk staan op het gezondheidsstelsel. Zorgbestuurders hebben meermaals aangegeven dat "de rek eruit is" en er een tekort is aan medisch opgeleide medewerkers. Het ziekteverzuim zou toenemen, terwijl zorgpersoneel ook oververmoeid uitvalt.

Tientallen ziekenhuizen zagen zichzelf deze week genoodzaakt om een deel van de niet-urgente zorg uit te stellen. Het gaat hierbij om zorg die binnen zes weken verleend moest worden.

Spoedeisende hulp beleefde 'rustigere jaarwisseling'

Het kabinet probeerde dit jaar vuurwerkslachtoffers te voorkomen door een vuurwerkverbod in te stellen.

Hoewel in grote delen van Nederland alsnog veel vuurwerk werd afgestoken, kwamen dit jaar "duidelijk minder" patiënten bij de spoedeisende hulp, vertelde Annemarie van der Velden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal.

Van der Velden wil niet spreken van een rustige nacht. Patiënten die acute zorg nodig hadden zouden alsnog op spoedposten zijn afgekomen.

Aantal positieve testen (8.215) daalt ook

Het RIVM maakte vrijdag later dan gebruikelijk het aantal positieve testen bekend, doordat een nieuwe technische storing was opgedoken. Het is niet duidelijk of ICT-systemen van de GGD of het RIVM zijn getroffen.

Sinds oktober treden af en toe storingen op in de computersystemen, waardoor dagcijfers incompleet kunnen zijn.

Er werden 8.215 besmettingen geregistreerd, fors minder dan voorgaande dagen. Mogelijk komt dat doordat er tijdens de jaarwisseling fors minder is getest. Volgens een woordvoerder van de GGD gaat het om zo'n 40.000 testen, terwijl eerder deze week gemiddeld 63.000 testen per dag werden afgenomen. Vorige week ging het zelfs om het dubbele aantal.