De GGD's in Utrecht en Rotterdam starten ook op vrijdag 8 januari met het vaccineren tegen COVID-19. Aanvankelijk zou alleen GGD Hart voor Brabant in Veghel op die dag de eerste prikken uitdelen, terwijl Rotterdam en Utrecht uiterlijk 11 januari zouden beginnen.

De eerste inenting zal alsnog worden verricht in Veghel, in een voormalig distributiecentrum van een supermarkt. GGD Rotterdam vaccineert zorgmedewerkers op Rotterdam The Hague Airport, terwijl GGD Utrecht heeft plaatsgenomen in het evenementencomplex Expo Houten.

Ziekenhuizen deden woensdag de oproep aan het kabinet om maandag al het vaccinatieproces te starten. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) stelt echter dat er te weinig vaccins zijn geleverd om eerder te beginnen. Minister Hugo de Jonge wil kijken naar een oplossing en komt mogelijk maandag met een gewijzigde vaccinatiestrategie. Haagse ingewijden zeggen tegen meerdere media dat het mogelijk is dat een deel van het ziekenhuispersoneel eerder ingeënt zal worden.

In totaal worden 25 vaccinatielocaties opgezet, die verspreid zijn over heel het land. Iedere provincie telt minstens één priklocatie. De overige 22 locaties starten op 18 januari met het inenten van zorgmedewerkers.

Farmaceuten Pfizer en BioNTech leveren voldoende vaccindoses om 225.000 zorgmedewerkers in te enten. Het zorgpersoneel wordt, volgens de huidige strategie, vanaf maandag uitgenodigd voor een vaccinatie. GGD's zouden 350 tot 400 personen inzetten die het prikproces begeleiden.

"Wij beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om het vaccinatieproces te starten", aldus de overkoepelende GGD. Desalniettemin wordt nog steeds personeel geworven om het prikproces in goede banen te leiden. "Voor alle nieuwe collega's zijn trainingsprogramma's geregeld, terwijl de meeste collega's al ervaren zijn met het geven van prikken", aldus een woordvoerder.