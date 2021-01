In een woonzorgcentrum in het Belgische Mol zijn sinds Eerste Kerstdag nog eens negen bewoners overleden na een bezoek van een hulpsinterklaas die niet wist dat hij besmet was met het coronavirus, meldt de gemeente op Facebook. Daarmee loopt het dodental op tot 27.

Er werd al gevreesd dat er nog meer coronagerelateerde sterfgevallen bij zouden komen, omdat van de 170 bewoners er zeker 88 geïnfecteerd zijn geraakt. Van de 130 medewerkers testten er in totaal 42 positief.

De hulpsinterklaas, een zoon van een van de bewoners, werd enkele dagen na zijn optreden positief getest. Tijdens de activiteit had hij nog geen klachten, maar hij werd toch als 'superverspreider' aangemerkt.

Het gemeentebestuur constateerde eerder al dat het bezoek onverantwoord was georganiseerd. Het zorgcentrum verklaarde dat de hulpsint alleen gemeenschappelijke ruimtes had bezocht, afstand hield en geen cadeaus overhandigde.

Een famielid van een van de overleden bewoners heeft inmiddels een klacht ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Nader onderzoek moet nu uitwijzen of het bezoek van de hulpsinterklaas de enige oorzaak van de uitbraak is.