Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdagavond in een Kamerbrief. De rechter besloot eerder op donderdag in een kort geding dat drie Nederlanders geen negatieve PCR-test hoeven te overleggen om terug naar Nederland te keren.

De eisers zijn op vakantie in Tanzania en willen op 3 januari terugkeren. Omdat zij zich niet willen laten testen, spanden ze een kort geding aan tegen de Staat. Sinds vorige week geldt dat luchtvaartmaatschappijen reizigers, die willen terugkeren uit een hoog coronarisicogebied, verplicht moeten testen door middel van een pcr-test.

Het kort geding werd volgens de NOS aangespannen door Jeroen Pols, de jurist van actiegroep Viruswaarheid, die samen met zijn gezin op vakantie is in het Afrikaanse land.

De rechtbank stelde de eisers in het gelijk en besloot dat de gezinsleden zonder negatieve test mogen terugvliegen. Volgens de rechter bestaat er namelijk geen wettelijke grondslag om een testplicht in te stellen voor reizigers, die naar hun thuisland vliegen.

Volgens De Jonge heeft het vonnis alleen betrekking op de drie Nederlanders die het kort geding aanspanden. Hij benadrukt dat de situatie voor reizigers naar Nederland ongewijzigd blijft. Wel bekijkt het kabinet of er op korte termijn "aanvullingen nodig zijn om een negatieve PCR-testuitslag bij dit type reizen zeker te stellen", aldus de bewindsman.

Het kabinet houdt vast aan de maatregel omdat de "epidemiologische situatie in Nederland zeer ernstig is". "Bovendien is er een besmettelijkere variant van het coronavirus aanwezig in een aantal landen. Daarom is van groot belang dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat het virus vanuit het buitenland Nederland binnenkomt", aldus De Jonge.