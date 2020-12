Bijna één op de vijf huiskatten (19 procent) raakt waarschijnlijk besmet met het coronavirus als één of meerdere personen binnen een huishouden COVID-19 hebben. Bij honden gebeurt dat in ongeveer 14 procent van de gevallen. Dat blijkt uit een nog lopend onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, meldt minister Carola Schouten donderdag in een Kamerbrief.

In de studie testten onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde in Rotterdam, Utrecht en Wageningen 144 katten en 149 honden. Het aantal katten en honden dat antistoffen tegen het coronavirus had, bleek respectievelijk 28 om 20 te zijn. Dit duidt erop dat de dieren besmet zijn (geweest) met het virus.

Zes katten en zes honden testten zelfs tijdens het onderzoek positief. Drie weken later bleek de infectie in de meeste gevallen verdwenen te zijn en testten bijna alle dieren negatief.

Belangrijk is dat de huisdieren waarschijnlijk besmet zijn geraakt door hun baasje. Er zijn nog geen gevallen bekend dat besmette honden of katten mensen hebben besmet, zoals bijvoorbeeld nertsen dat wel kunnen. Ook is er (nog) geen bewijs dat honden of katten hun soortgenoten kunnen infecteren.

De studie begon in juli en loopt nog door tot halverwege 2021.

Bekend was dat honden en katten corona kunnen krijgen

Het gegeven dat ook katten en honden besmet kunnen raken met het virus is niet nieuw. Zo meldde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in mei dat drie katten en een hond besmet waren (geweest).

Het aantal dieren waarbij het coronavirus is vastgesteld, is nog zo klein dat onbekend is wat de ziekteverschijnselen allemaal zijn. Wel is bekend dat katten net als mensen luchtwegklachten kunnen krijgen als zij besmet zijn. Ook kunnen de dieren maag- en darmproblemen krijgen.

Het RIVM meldde eerder dit jaar dat vooral jonge katten ziek worden na besmetting. Over honden maakte het RIVM minder details bekend, behalve dat de dieren waarschijnlijk geïnfecteerd worden door knuffelen met mensen.

Mensen die een zieke hond of kat thuis hebben die in contact zijn geweest met een besmet persoon, krijgen het advies om hun huisarts te bellen.