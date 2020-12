De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, Ad Melkert, roept kabinet en Tweede Kamer donderdagavond andermaal op om "op zo kort mogelijke termijn" vaccinaties tegen corona beschikbaar te stellen aan bepaalde groepen zorgmedewerkers in de ziekenhuizen. Hij vreest anders "een ongekende noodsituatie". Uit een rondgang van NU.nl onder ziekenhuizen blijkt dat het water hen aan de lippen staat.

"Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening", zegt Melkert. De prik voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen is daarom een "topprioriteit". Een snelle vaccinatie van ziekenhuispersoneel dat aan het bed staat, zal bijdragen aan het langer en beter kunnen verlenen van zorg in deze uitputtende golf, denkt hij.

Woensdag riepen de ziekenhuizen de politiek ook al op om al het essentiële personeel vanaf maandag te gaan vaccineren. Daarop liet het ministerie van Volksgezondheid (VWS) weten dat daarvoor nu te weinig vaccins zijn. "Niet iedereen kan voorin de bus zitten. In de eerste fase is er een beperkt aantal vaccins voorradig", zei een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Hans van Vliet, programmamanager van de coronavaccinaties bij het RIVM, laat donderdag tegenover de NOS weten dat het "logistiek gezien" wél mogelijk is om essentieel zorgpersoneel eerder in te enten. "Of die keus moet worden gemaakt, is een politieke afweging", zegt hij daarbij.

Zoals het er nu voorstaat zijn zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning in ons land als eerste aan de beurt om in januari een vaccin te krijgen.

60 Kuipers: 'Aantal patiënten zal stijgen tot begin januari'

'Veel meer dan dit kunnen we niet hebben'

NU.nl maakte donderdag een rondgang langs meerdere Nederlandse ziekenhuizen om de druk op de zorg te monitoren.

Het UMC Utrecht ziet het aantal coronapatiënten nog steeds groeien en heeft donderdag een derde zogeheten cohortafdeling geopend, die ruimte biedt aan tien van hen. Ruim tweehonderd mensen met het virus verblijven momenteel in de vier regionale ziekenhuizen die de provincie rijk is. "We hebben hier ook inzet van Defensie", zegt UMC-woordvoerder Joris Prinssen.

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het "erg druk". "We hebben nog steeds te maken met een groot aantal opnames van patiënten met corona. Er is helaas al veel zorg uitgesteld, maar een deel van de reguliere zorg gaat nog gewoon door", verklaart die instelling onder meer.

Even ten zuidwesten is de toon wat minder optimistisch. "Donkere wolken pakken zich samen boven het Elisabeth TweeSteden in Tilburg en Waalwijk", laat dat ziekenhuis weten.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda is de sfeer eveneens gespannen. "We kijken met zorg uit naar de komende dagen, naar hoe de coronastroom zich ontwikkelt", zegt een woordvoerder. "Onze reguliere operatieve zorg is helemaal afgeschaald om personeel vrij te maken voor coronazorg. Wat nog door kan gaan, proberen we door te laten gaan."

'Het is nog steeds alle hens aan dek'

De crisis zorgt niet alleen dat de reguliere zorg in de knel komt, maar blijft ook grote offers eisen van ziekenhuismedewerkers. "De druk is hoog, dat zie je terug in het ziekteverzuim van en de vermoeidheid onder het personeel", zegt de Amphia-woordvoerder.

"Ons personeel is heel loyaal en levert opnieuw, net als bij Kerst, vrijwillig verlof in om de diensten rond te krijgen", schrijft woordvoerder Rinske de Wit-Brandsma van de Noordwest Ziekenhuisgroep, met locaties in Alkmaar en Den Helder, in een e-mail. "

"Het is nog steeds alle hens aan dek", zegt ook UMC-woordvoerder Prinssen. "Daarom moeten wij dan ook bepaalde categorieën van zorg afschalen: om overbelasting van onze mensen te voorkomen. Soms betekent dat ook dat je even een arm om iemand slaat."