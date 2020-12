Het RIVM meldt donderdag 9.719 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er iets meer dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (9.514). Ook zijn in het afgelopen etmaal 109 sterfgevallen gemeld.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Het gemiddelde lag vorig weekend nog boven de elfduizend. Deze week schommelt het aantal positieve tests tussen de negenduizend en tienduizend.

Het dalende gemiddelde wordt mogelijk veroorzaakt doordat sinds Kerstmis minder mensen zich laten testen. In de eerste drie dagen van deze week zijn gemiddeld 63.332 testen per dag uitgevoerd. Dat is een afname van 20,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een week eerder.

Mede daardoor is het niet duidelijk wat voor gevolgen de harde lockdown, die twee weken geleden werd ingevoerd, heeft voor het aantal besmettingen in Nederland. Deze strengere regels gelden zeker tot en met 19 januari.

Gemiddelden van de afgelopen week: Donderdag 31 december: 9.514

Woensdag 30 december: 9.648

Dinsdag 29 december: 9.648

Maandag 28 december: 9.979

Zondag 27 december: 10.517

Zaterdag 26 december: 11.083

Vrijdag 25 december: 11.504

Ook toename van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Ook het aantal opgenomen coronapatiënten blijft stijgen. Er worden nu 2.817 coronapatiënten in het ziekenhuis behandeld, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 113 meer dan woensdag.

Dit betekent dat in het afgelopen etmaal opnieuw meer mensen zijn opgenomen dan ontslagen. Van alle patiënten liggen er 713 op de intensive cares, elf meer dan woensdag. Elf van hen worden in Duitsland behandeld. Op de reguliere afdelingen is het aantal coronapatiënten met 102 gestegen naar 2.104.

Hiermee neemt de druk op de ziekenhuizen verder toe. Er is een tekort aan medisch opgeleide medewerkers vanwege ziekte, uitval en vermoeidheid. Als gevolg daarvan kunnen tientallen ziekenhuizen een deel van de urgente zorg niet meer verlenen. Het gaat hierbij om zorg die binnen zes weken verleend moet worden.