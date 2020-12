De oproep van ziekenhuizen om al het essentiële personeel vanaf maandag al te gaan vaccineren tegen COVID-19, wordt niet ingewilligd. Daarvoor zijn nu nog te weinig vaccins, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) donderdag in gesprek met NU.nl.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) deden woensdag de oproep bij Nieuwsuur omdat ze het ziekteverzuim hard zien stijgen. In verschillende ziekenhuizen wordt de urgente zorg al afgeschaald om aan de drukte tegemoet te komen.

Gommers en Kuipers willen dat een groep van zo'n 40.000 essentiële zorgmedewerkers op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-19-afdelingen en ambulancepersoneel ingeënt worden.

"Niet iedereen kan voorin de bus zitten", zegt de woordvoerder. "In de eerste fase is er een beperkt aantal vaccins voorradig."

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wijst het verzoek niet van de hand, maar zei woensdagavond al dat niet iedereen past in de eerste groepen die vaccinaties krijgen. In Nederland komen eerst zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning aan de beurt.

"Maar ik heb goed gehoord wat de zorg is van ziekenhuizen en begrijp die ook. Ik wil graag kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen bedenken. Maar ook daarvoor geldt: dat vergt echt even puzzelen. En daar kom ik ook begin volgende week op terug", zei De Jonge.

De bewindsman komt maandag mogelijk met een gewijzigde vaccinatiestrategie, zo is de verwachting. Haagse ingewijden zeggen tegen meerdere media dat het mogelijk is dat een deel van het ziekenhuispersoneel eerder ingeënt zal worden.

Correctie: In een eerdere versie stond dat de oproep van Gommers en Kuipers ging over al het ziekenhuispersoneel. Het gaat echter over het essentiële ziekenhuispersoneel.