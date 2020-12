De signaalwaarden op het coronadashboard gaan omlaag, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel donderdag in het AD. Dat moet ertoe leiden dat eerder wordt ingegrepen zodra het aantal positieve coronatests weer oploopt na de huidige lockdown.

"De signaalwaarden gaan naar beneden, zodat je eerder overgaat op strengere maatregelen. Nu bleken die waarden toch uit te nodigen om steeds verder op te rekken", zegt de voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT).

Van Dissel is het niet eens met de kritiek dat dit najaar te laat is ingegrepen, maar hij vindt wel dat in de toekomst sneller moet worden overgegaan tot nieuwe maatregelen, zodra het aantal positieve tests stijgt, zegt hij tegen het AD.

De signaalwaardes zijn tussen de eerste en de tweede coronagolf door de overheid vastgesteld. Nieuwe maatregelen zijn volgens het dashboard nodig bij zeven besmettingen per honderdduizend inwoners per dag, en dagelijks veertien ziekenhuis- en tien intensive care (ic)-opnames.

Dit najaar leidde het bereiken van deze signaalwaardes echter niet standaard tot nieuwe maatregelen. Op dit moment worden alle signaalwaardes overschreden.

Het is nog niet duidelijk met hoeveel de signaalwaardes naar beneden gaan.