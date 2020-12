De Mobiele Eenheid (ME) van de politie heeft woensdag in moeten grijpen bij een illegaal bedrijfsfeest in het Noord-Limburgse dorp Tegelen. De organisator van het feest, waar ongeveer veertig bezoekers waren, wilde niet meewerken met het verzoek van de politie om het feest te beëindigen.

De politie controleerde het bedrijfspand rond 17.30 uur en zag dat daar tientallen feestgangers aanwezig waren. De organisator weigerde medewerking, en omdat er vele bezoekers op het feest aanwezig waren besloot de politie later terug te komen en het feest stop te zetten met behulp van de ME.

Het feest is uiteindelijk rond 22.00 uur beëindigd. Volgens de politie verliep de actie rustig. Vijf personen hadden geen geldig identiteitsbewijs bij zich en werden daarom aangehouden.

In verband met het coronavirus zijn dergelijke bijeenkomsten niet toegestaan.