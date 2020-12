Nederlandse ziekenhuizen hebben alle beschikbare bedden al in gebruik, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, woensdag in Nieuwsuur. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) stelde woensdag dat ziekenhuizen mogelijk "uit behoedzaamheid" een paar bedden achter de hand hielden voor noodgevallen.

De regering wil dat deze bedden ook beschikbaar worden gesteld voor eventuele opvang van coronapatiënten. "We moeten overstappen van individuele verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en zorgaanbieders naar collectieve verantwoordelijkheid", aldus Van Ark. Ze heeft Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gevraagd toe te zien hierop.

Maar die bedden zijn al in gebruik, zegt Gommers woensdag. "Een aantal weken geleden konden we ons nog veroorloven dat je meer bedden vast kon houden voor specifieke taken van een ziekenhuis. Daardoor lijkt het alsof we bedden beschikbaar hadden, maar inmiddels hebben we die ook al in gebruik."

De situatie rondom het aantal beschikbare bedden wordt steeds nijpender, ziet Gommers. "Sommige mensen hebben het idee dat ze al moeten kiezen bij de opname van een patiënt. We zitten nog niet in die fase, maar het is wel belangrijk dat ziekenhuizen elkaar blijven helpen bij de opvang van patiënten."

'Begin maandag al met vaccineren zorgpersoneel'

De druk op de zorg blijft de komende tijd nog onverminderd hoog, zeggen Kuipers en Gommers in Nieuwsuur. Ze opperen daarom om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van ziekenhuispersoneel. Als het aan Gommers ligt, krijgen de eerste zorgmedewerkers maandag al een vaccinatie.

Het aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen zal op 7 januari stijgen naar 3.424, blijkt uit berekeningen van Kuipers. Op het hoogtepunt van de eerste golf lagen 2.623 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis.

"Zeker in deze situatie waarin de druk nog lange tijd hoog blijft en pas langzaam zal dalen, is het belangrijk dat voldoende zorgpersoneel beschikbaar blijft", zegt Kuipers. Vooral personeel dat het meest cruciaal is, waaronder medewerkers op de intensive care, spoedeisende hulp en ambulancepersoneel, moet volgens Kuipers vroegtijdig worden gevaccineerd.

Op 8 januari vinden de eerste vaccinaties tegen het coronavirus plaats in Nederland. Als eerste komen zorgmedewerkers van verpleeghuizen aan de beurt.