Het RIVM meldt woensdag dat er het afgelopen etmaal 9.504 positieve coronatesten zijn geregistreerd. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (9.648). Wel is het een stijging wanneer het cijfer vergeleken wordt met de afgelopen paar dagen.

De afname van het aantal bevestigde besmettingen van de voorgaande dagen kan echter worden verklaard doordat Nederlanders tijdens de kerstdagen minder snel naar de teststraat gingen. Daardoor werden maandag en dinsdag 'slechts' steeds rond de 7.500 positieve coronatesten gemeld.

Ook op zondag en maandag werd er minder getest in vergelijking met een week eerder. Gemiddeld duurt het na een test 24 tot 48 uur voordat een uitslag binnen is, waardoor de huidige cijfers (die tot woensdagochtend zijn doorgegeven) mogelijk een vertekend beeld geven.

Het is nog niet duidelijk of de lockdown ook verantwoordelijk is voor de daling in het aantal positieve tests, en zo ja, in welke mate.

Sinds dinsdag zijn 112 coronagerelateerde doden geregistreerd. Deze personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur overleden, soms loopt de administratie achter.

In ziekenhuizen liggen nu 2.704 coronapatiënten, 47 minder dan een dag eerder. Op de intensive care (ic) liggen 702 coronapatiënten, 28 meer dan dinsdag.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

Gemiddelden van de afgelopen week: