De Britse geneesmiddelenautoriteit heeft het gebruik van het coronavaccin van het Britse farmabedrijf AstraZeneca en de University of Oxford goedgekeurd, meldt BBC News. Europese goedkeuring kan mogelijk nog enkele weken duren.

De Britse overheid heeft 100 miljoen doses besteld, genoeg om 50 miljoen mensen mee in te enten. Dankzij de goedkeuring kan het vaccinatieprogramma flink uitgebreid worden. Het gaat om het tweede coronavaccin dat is goedgekeurd door toezichthouder MHRA, die concludeert dat het vaccin veilig en effectief is.

Nederland heeft een optie op bijna twaalf miljoen doses. Samen hebben de Europese lidstaten een optie op zo'n vierhonderd miljoen doses. Europese landen wachten echter nog op goedkeuring van het vaccin door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Britten worden al ingeënt met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Maar een cruciaal voordeel van het AstraZeneca-vaccin is dat het houdbaar is in normale koelkasten. Het kan daarom makkelijker worden gebruikt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of op huisartsenposten. Het Pfizer-vaccin moet daarentegen op een temperatuur van -70 graden vervoerd worden en is na ontdooien maar beperkt houdbaar.

Een ander voordeel is dat het nieuwe coronavaccin goedkoper zou zijn dan vergelijkbare middelen. Een dosis kost volgens Sky News ongeveer evenveel als "een kop koffie".

Europese goedkeuring kan nog weken duren

De Europese goedkeuring kan nog enkele weken op zich laten wachten, zei de plaatsvervangend directeur Noël Wathion van EMA dinsdag tegen Het Nieuwsblad.

"De gegevens die wij momenteel hebben, volstaan zelfs niet om het AstraZeneca-vaccin een voorwaardelijke vergunning te geven’, aldus Wathion tegen de Belgische krant. "En wij gaan niet zomaar goedkeuring geven op basis van een persbericht dat ze zelf hebben uitgestuurd."

'Winnende formule gevonden'

Afgelopen zondag zei AstraZeneca-topman Pascal Soriot in The Sunday Times dat de effectiviteit van het vaccin gestegen is naar 95 procent dankzij een "winnende formule". Ook het vaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech is 95 procent effectief.

De resultaten waar Soriot zijn uitspraken op baseert zijn nog niet gepubliceerd. In november beschermde het AstraZeneca-vaccin nog 70 procent van de ingeënte mensen.

Britten willen zoveel mogelijk eerste prikken uitdelen

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat mensen vanaf 4 januari ingeënt worden met het nieuwe middel. Hancock noemt de goedkeuring van het vaccin goed nieuws. "Dit brengt de dag dichterbij waarop we kunnen terugkeren naar onze normale levens."

Net als bij het Pfizer-vaccin zijn er twee inentingen nodig voordat de prik genoeg bescherming tegen het coronavirus biedt. Het Verenigd Koninkrijk wil echter eerst zoveel mogelijk mensen de eerste inenting geven, schrijft BBC News.

Het doel is om zoveel mogelijk kwetsbare mensen bescherming te geven. De tweede prik wordt binnen twaalf weken toegediend en is volgens Britse autoriteiten vooral belangrijk voor bescherming op de lange termijn.