Bijna 100.000 zorgmedewerkers zijn sinds de uitbraak van COVID-19 in Nederland positief getest op het coronavirus, blijkt uit dinsdag gepubliceerde gegevens van het RIVM.

Het gaat om 96.042 mensen die in de zorg werken. Dat zijn er 8.434 meer dan vorige week. De week ervoor waren er ruim 9.600 besmette zorgmedewerkers bijgekomen.

Het aantal overleden zorgmedewerkers steeg afgelopen week van 19 naar 21. Het totale aantal zorgmedewerkers dat in een ziekenhuis was opgenomen, nam toe van 716 naar 729. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie 19.845 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen.

Nederland telt nu in totaal 777.902 positieve tests en 11.212 sterfgevallen. Dit zijn alleen de bevestigde gevallen. De werkelijke aantallen zijn groter doordat aan het begin van de coronacrisis niet iedereen in aanmerking kwam voor een coronatest. Daarnaast laat niet iedereen zich testen.

Druk op zorg neemt toe

Door het grote aantal zieken in de zorg hebben ziekenhuizen en verpleeghuizen grote moeite om de roosters rond te krijgen. Daardoor staat de zorg voor zieken en ouderen onder druk.

De veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hebben Defensie om hulp gevraagd in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Ook ziekenhuizen vragen om militaire hulp. Die bijstand moet helpen om te voorkomen dat de zorg vastloopt en ouderen niet meer gewassen kunnen worden.

Het ministerie van Defensie gaat naar een aantal ziekenhuizen en verzorgingshuizen in die regio om te kijken of zorginstellingen daar hulp van militairen kunnen krijgen. Ze beoordelen welke hulp nodig is en hoe die verdeeld kan worden. Het besluit daarover moet zo snel mogelijk komen.

Defensie heeft honderd militairen met een medische achtergrond beschikbaar om te helpen in de zorg. Eerder was al bekend dat duizend militairen klaarstaan om te helpen bij taken zoals het afnemen van tests of het uitdelen van maaltijden.