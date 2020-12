Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in 24 uur tijd met 178 gestegen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Dat is de grootste dagelijkse toename sinds de cijfers worden bijgehouden. De registratie van deze gegevens begon in mei.

De ziekenhuizen zitten momenteel boven de piek van de tweede golf. Begin november waren 2.653 patiënten opgenomen. Nu zijn het er 2.751. "We verwachten dat de huidige sterke stijging ook in de komende dagen doorzet", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het LCPS meldt dat in het afgelopen etmaal 430 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege een coronabesmettingen. Daarnaast zijn 72 opnames op de intensive care (ic) gemeld.

De meeste coronapatiënten liggen op de verpleegafdelingen. Het gaat om 2.077 personen. Dat zijn er 155 meer dan maandag. Doordat er ook op de intensive cares meer mensen zijn opgenomen dan ontslagen, is het ic-patiënten met 23 gestegen naar 674.

De ziekenhuizen hebben steeds minder plek voor nieuwe patiënten. In totaal zijn nu nog iets meer dan veertienhonderd bedden beschikbaar, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere aandoeningen. Dat komt neer op gemiddeld iets meer dan tien beschikbare bedden per ziekenhuis. Een paar dagen geleden waren er nog meer dan 3.200 bedden over.

In de afgelopen 24 uur zijn vijftien mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio's. Inmiddels liggen tien Nederlanders op ic's in Duitsland, drie meer dan op maandag. Duitsland heeft door zijn eigen coronagevallen niet veel ruimte om patiënten over te nemen van Nederland, maakte Kuipers eerder duidelijk.