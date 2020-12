Het RIVM heeft de afgelopen week 67.388 positieve coronatests geregistreerd, bijna vijftienduizend minder dan één week eerder (82.340). Volgens het RIVM kan de daling een eerste effect zijn van de lockdown die medio december inging, maar de experts wijzen ook op de mogelijke invloed van de feestdagen.

Er kwamen namelijk fors minder personen op teststraten af dan één week eerder. In totaal werden ruim 438.000 testen afgenomen, een daling van 14 procent. Van 409.000 testen is de uitslag bekend, 70.000 minder dan de voorgaande week.

Het RIVM sluit niet uit dat mensen met klachten zich minder snel hebben laten testen met het oog op de Kerstdagen. Het percentage mensen dat positief testte daalde ietwat, van 13,7 naar 13 procent. Een woordvoerder van de overkoepelende GGD meldde eerder al in gesprek met NU.nl dat op beide Kerstdagen fors minder getest werd, en ook zondag minder druk was dan verwacht.

Verder meldt het RIVM 583 coronagerelateerde sterfgevallen, fors meer dan de 472 en 398 gemelde overledenen in voorgaande weken. Het betreft het grootste aantal sterfgevallen in één week sinds de week van 29 april.

Er liggen ook meer coronapatiënten op reguliere ziekenhuisafdelingen (1.811) en intensivecareafdelingen (300) dan één week eerder. Het RIVM ziet de stijging van de ziekenhuis- en ic-opnames afvlakken.

In alle veiligheidsregio's nam de hoeveelheid besmettingen per 100.000 inwoners af. Het RIVM zag vooral de situatie in Midden- en West-Brabant, Amsterdam-Amstelland en Utrecht verbeteren. Limburg-Noord, Twente, Gelderland-Midden en Noord-Holland-Noord tellen nog altijd meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners.

Vaccinatielocaties bekend

De overkoepelende GGD heeft dinsdagmiddag een kaart gepubliceerd waarop alle vaccinatielocaties staan weergegeven. Nederland telt er momenteel zo'n 25.

Naar verwachting wordt op 8 januari de eerste Nederlander tegen COVID-19 gevaccineerd. Daarna beginnen op 11 januari drie GGD-vaccinatielocaties met het inenten van zorgpersoneel van verpleeghuizen. Één week later gaan ook overige locaties van start.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.