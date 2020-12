De gemuteerde Britse variant van het coronavirus is in november al in Duitsland aangetroffen, meldt het ministerie van Volksgezondheid in de deelstaat Nedersaksen dinsdag. Het gaat om een hoogbejaarde man, die inmiddels is overleden aan de gevolgen van de longziekte.

Wetenschappers van het universitair medisch centrum van Hannover (MHH) stelden de virusvariant met terugwerkende kracht vast bij de patiënt. Zijn vrouw en dochter, die ook ziek waren, zijn inmiddels hersteld.

Volgens het ministerie zijn de man en zijn vrouw mogelijk besmet geraakt door hun dochter, die in november bij hen op bezoek was en daarvoor in Engeland was geweest.

De testresultaten zijn bevestigd door onderzoekers van het Charité-ziekenhuis in Berlijn, onder wie de Duitse topviroloog Christian Dorsten.

Het is de tweede keer dat de nieuwe variant in Duitsland is vastgesteld. De eerste keer gebeurde dat bij een vrouw die donderdag met het vliegtuig was teruggekomen uit het Verenigd Koninkrijk.

Britse variant ook in Nederland opgedoken

De Britse variant is ook begin december al in België en Nederland opgedoken. Het RIVM liet maandag weten dat die is vastgesteld bij elf personen; vijf uit de regio Amsterdam, vijf uit de regio Rotterdam en een persoon uit de regio Nijmegen.

Negentien andere landen, waaronder India, Canada en Zuid-Korea, hebben de variant al vastgesteld.

De nieuwe variant van het coronavirus is in het Verenigd Koninkrijk ontdekt en is volgens de Britse autoriteiten besmettelijker dan de huidige varianten die rondgaan. Het land ging na de ontdekking in een strengere lockdown. Wereldwijd sloten meerdere landen de grenzen voor de Britten.