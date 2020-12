De overkoepelende GGD heeft dinsdagmiddag een kaart gepubliceerd waarop de eerste 25 vaccinatielocaties in Nederland worden weergegeven. Elke provincie telt minstens één locatie. Het gros bevindt zich in het midden en westen van het land.

In Noord-Holland gaat het om Alkmaar, Purmerend, Amsterdam, Huizen en Schiphol. Zorgmedewerkers in Zuid-Holland kunnen afreizen naar Leiden, Den Haag, Rotterdam The Hague Airport of Dordrecht.

Zeeland (Goes), Drenthe (Assen), Friesland (Leeuwarden), Groningen (Groningen) en Flevoland (Lelystad) krijgen alle één vaccinatielocatie. Overijssel telt er twee (Zwolle en Enschede) en Gelderland krijgt drie locaties (Apeldoorn, Arnhem en Wijchen).

De overige vaccinatielocaties komen in Houten (Utrecht), Veghel, Eindhoven, Breda (alle Noord-Brabant), Venlo en Maastricht (Limburg). Een deel van de locaties was al bekendgemaakt door regionale GGD's.

Het kabinet is van plan om zorgpersoneel van verpleeghuizen eerst in te enten, omdat het efficiënter zou zijn: de vaccins van farmaceut Pfizer moeten diep ingevroren bewaard worden, wat makkelijker is op centrale priklocaties. Die zijn vaak beter bereikbaar voor vitale mensen zoals zorgmedewerkers.

De Gezondheidsraad adviseerde vorige week om ouderen toch eerst in te enten met het Pfizer-vaccin, omdat het middel "boven verwachting goed werkt" bij de kwetsbaren. Volgens de Gezondheidsraad zou een besmetting bij ouderen bovendien sneller leiden tot ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen dan bij andere leeftijdsgroepen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om ouderen ook in te enten met het Pfizer-vaccin.

De volledige kaart is hier te zien.