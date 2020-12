Een commerciële coronatester dreigt een dwangsom van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te krijgen omdat de hygiëne niet op orde is, zo is dinsdag gemeld. Als Coronatestservice geen actie voor betere hygiënische omstandigheden onderneemt, volgt een dwangsom van 10.000 euro per week, met een maximum van 40.000 euro.

Coronatestservice heeft testlocaties in Utrecht, Almere en Badhoevedorp, waar mensen zich tegen betaling kunnen laten testen op het coronavirus.

IGJ concludeert dat Coronatestservice geen goede afspraken heeft gemaakt over het schoonmaken van de testlocaties. Medewerkers doen dat zelf, maar ze krijgen geen duidelijke instructies. In Utrecht en Almere is geen apparaat beschikbaar om ruimtes te ontsmetten, een zogenoemde waterstofperoxidevernevelaar.

In Badhoevedorp is die er wel, maar zonder gebruiksvoorschrift, waardoor medewerkers niet weten hoe ze het apparaat moeten gebruiken. Ook weten ze niet wanneer ze precies moeten ontsmetten.

Geteste personen zitten op dezelfde stoel

De inspecteurs vonden meer problemen. Zo zitten alle geteste personen in Badhoevedorp op dezelfde stoel, zonder dat daar een papier op is gelegd.

De stoel is bovendien moeilijk te reinigen. Daardoor bestaat het gevaar dat juist de teststoel een bron van besmetting wordt. Verder gebruiken de testers het testmateriaal niet zoals in de handleiding staat.

De zogeheten last onder dwangsom is op 14 december opgelegd en kan nu pas naar buiten worden gebracht. Coronatestservice had tot maandag om te voldoen aan de eisen. In de loop van januari controleert de inspectie of dat is gebeurd. Als dat niet het geval is, moet het bedrijf de dwangsom betalen.