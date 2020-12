Veiligheidsregio's kunnen mogelijk steun van defensiepersoneel krijgen als de nood in zorginstellingen dusdanig hoog is dat dit nodig is. Dinsdag gaan de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Veiligheid nog eens naar de hulpvraag van de veiligheidsregio's kijken. Dan moet bijvoorbeeld besproken worden waar het beschikbare defensiepersoneel kan worden ingezet en vanaf wanneer, vertelt een woordvoerder van Justitie en Veiligheid aan NU.nl. Ook is nog onduidelijk hoeveel militairen er worden ingezet.

Maandag vond een overleg plaats tussen de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen en de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Over de hulp van Defensie werd gesproken omdat de veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland in een brandbrief hierom hebben gevraagd. Het wordt niet uitgesloten dat andere veiligheidsregio's ook militaire steun kunnen krijgen, mits zij dat nodig hebben, aldus de zegsman van Justitie en Veiligheid.

In de brandbrief verzochten veiligheidsregio's om militaire steun in verpleeg- en verzorgingshuizen. Er staan veel militairen paraat voor allerlei "hand en spandiensten" rondom de coronacrisis, maar het aantal dat daadwerkelijk in de verpleging zou kunnen helpen zou wel een stuk minder zijn.

De inzet die veiligheidsregio's nu mogelijk zouden krijgen komt bovenop de huidige inzet die Defensie al levert, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Defensie desgevraagd aan NU.nl. Zo staan er al ongeveer duizend militairen paraat om te helpen in grote teststraten en bij het vaccinatieprogramma. Daarbij helpen er bijvoorbeeld ook al militairen mee in het UMC Utrecht.

'Regio's moeten eerst andere vormen van hulp onderzoeken'

"Er gelden strikte criteria voor het te hulp roepen van Defensie. De regio's moeten eerst onder meer uitzoeken of er onderling nog personeel kan worden uitgewisseld, of het Rode Kruis kan helpen en of er nog mensen van buitenaf kunnen instromen", aldus burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

"Er is bijvoorbeeld een regio waar de brandweer meehelpt in een instelling. Zulke voorbeelden worden onderling uitgewisseld. Dat het zorgstelsel enorm onder druk staat is duidelijk."