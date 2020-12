Rusland heeft maandag toegegeven dat het dodental door het coronavirus ruim drie keer zo hoog is dan het land eerder had gemeld. Daardoor is Rusland - op de Verenigde Staten en Brazilië na - in één klap het land met de meeste coronadoden ter wereld.

In de periode januari tot en met november van dit jaar zijn 229.700 meer mensen overleden in Rusland dan in dezelfde periode vorig jaar, zei een van de Russische vicepremiers, Tatiana Golikova, maandag. Zij baseerde zich op de algemene sterftecijfers van Rosstat, het staatsbureau voor de statistiek.

De stijging is volgens Golikova voor 81 procent te wijten aan het coronavirus. Dat betekent dat meer dan 186.000 Russen zijn overleden met het coronavirus. Hiermee zou het aantal overleden coronapatiënten in Rusland ongeveer drie keer hoger uitvallen dan het huidige dodental (55.000).

Maandenlang pochte de Russische president Vladimir Poetin met het lage Russische sterftecijfer. Eerder deze maand zij hij nog dat de Russen de pandemie beter beheersen dan westerse landen. Desalniettemin zeiden sommige Russische experts al sinds het begin van de pandemie dat de Russische regering de uitbraak in het land bagatelliseerde.

In het uitgestrekte land van meer dan 145 miljoen inwoners zijn al bijna 90 miljoen coronatests uitgevoerd en 3 miljoen besmettingen vastgesteld. Bijna 2,5 miljoen patiënten zijn hersteld of hadden geen ziekteverschijnselen. Rusland is begin deze maand begonnen te vaccineren met het zelf ontwikkelde middel Spoetnik V.