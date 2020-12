Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, maakt zich zorgen over de capaciteit op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen. Tegen EenVandaag zegt hij "niet meer hoopvol" te zijn.

De ic in het Erasmus MC in Rotterdam, waar Gommers aan het hoofd staat, ligt volgens hem vol. Maandag zou het aantal bedden worden opgeschaald, maar dat ging door personeelstekort niet door. "Daarom doen we morgen nog een poging", aldus Gommers tegen EenVandaag.

De situatie verschilt volgens hem per dag, omdat er veel verpleegkundigen zijn die zich moeten laten testen op het coronavirus en afhankelijk van de uitslag weer beschikbaar zijn om te werken.

Hij noemt het "zorgwekkend" dat het opschalen van de ic-capaciteit moeizaam gaat vanwege het tekort aan verpleegkundigen, omdat er tijdens deze tweede golf meer coronapatiënten buiten de ic's opgenomen liggen. Daardoor kan personeel van die afdelingen minder makkelijk bijspringen. "Tijdens de vorige golf was de ic weliswaar ook vol, maar lagen er minder patiënten in de kliniek."

Het afgelopen etmaal nam het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen toe met 152 tot 2.573. Dat is een forse stijging, die waarschijnlijk de komende dagen doorzet, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.