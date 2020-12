Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen, is het afgelopen etmaal met 152 toegenomen tot 2.573. Dat is een forse stijging, die waarschijnlijk de komende dagen doorzet, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

Nadat de afgelopen week het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen een paar keer licht was gedaald, steeg het aantal opgenomen patiënten zaterdag met 45 en zondag met 79.

Kijkend naar de coronamaatregelen die op 15 december ingingen, verwacht Kuipers dat de stijging doorzet tot in de eerste week van januari. "De mensen die nu op de intensive care liggen, zijn al voor de lockdownmaatregelen besmet", aldus Kuipers.

Op de intensive care (ic) werden in de afgelopen 24 uur 54 nieuwe patiënten opgenomen. Bijna al deze patiënten zijn doorgestroomd vanaf verpleegafdelingen.

60 Kuipers: 'Aantal patiënten zal stijgen tot begin januari'

Kuipers verwacht hogere piek dan die tijdens tweede golf

Kuipers verwacht dat de piek waarschijnlijk hoger zal zijn dan die tijdens de tweede golf eind oktober. "Dus het is echt zoeken naar dat laatste beschikbare bed."

In het hele land is het druk, zegt Kuipers. Dat maakt het ook moeilijk om patiënten te spreiden, want ook in de andere regio's zijn nauwelijks bedden beschikbaar.

Om erger te voorkomen moet het aantal positieve tests volgens hem "rap naar beneden gaan". "Maar ook dan zitten we nog wekenlang met overvolle ziekenhuizen."

Of het lukt om het aantal besmettingen terug te dringen, hangt daarbij ook af van de nieuwe Britse coronavariant die in Nederland is opgedoken. Die is mogelijk een stuk besmettelijker. "Als dat inderdaad zo is, is dat zorgelijk. Dat zou kunnen leiden tot een aanhoudend hoger aantal besmettingen."