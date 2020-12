Er zijn het afgelopen etmaal 7.453 positieve coronatesten geregistreerd, meldt het RIVM maandag. Het is de derde dag op rij dat het aantal besmettingen fors lager ligt dan het gemelde aantal van één dag eerder (9.108). In de afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld zo'n 10.517 besmettingen gemeld. Dat aantal is voor de vijfde dag op rij gedaald.

De scherpe afname van het aantal besmettingen kan worden verklaard doordat Nederlanders tijdens de kerstdagen minder snel naar de teststraat gingen. Een woordvoerder van de overkoepelende GGD meldt in gesprek met NU.nl dat op Eerste en Tweede Kerstdag een scherpe afname van de hoeveelheid testen is waargenomen. "Ook op zondag is er minder getest dan een week eerder", aldus de woordvoerder.

Het daggemiddelde steeg begin vorige week naar bijna twaalfduizend positieve testen per dag. De recente daling is nog niet te danken aan de lockdown, vertelden woordvoerders van het RIVM eerder. Doorgaans duurt het twee weken voordat nieuwe coronamaatregelen effect hebben: het pakket zware maatregelen ging 15 december in.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen omdat dagcijfers erg kunnen fluctueren. Donderdag en vrijdag werden nagenoeg evenveel positieve testen gemeld (11.500), zaterdag daalde dat aantal met ruim vijftienhonderd testen, terwijl zondag 'slechts' 9.108 testen werden gemeld. Door naar één week te kijken wordt een beter beeld geschetst van het aantal coronabesmettingen in Nederland, oordeelde het RIVM eerder.

Deze maandag zijn nog eens 44 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Zaterdag en zondag werden in totaal 69 coronadoden geregistreerd, terwijl in de vier voorgaande dagen ruim 400 inwoners overleden.

Daggemiddelden van de afgelopen week Zondag 27 december: 10.517

Zaterdag 26 december: 11.083

Vrijdag 25 december: 11.504

Donderdag 24 december: 11.572

Woensdag 23 december: 11.756

Dinsdag 22 december: 11.866

Maandag 21 december: 11.022

