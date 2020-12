De Britse mutatie van het coronavirus is tot nu toe bij elf mensen in Nederland vastgesteld, zo laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag weten.

Eerder was al bekend dat zeker twee mensen uit de regio Amsterdam en één uit de regio Rijnmond de mogelijk besmettelijkere variant hadden opgelopen. Uit steekproeven en uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat het tot dusver dus om zeker elf mensen gaat.

In Amsterdam zijn nu vijf gevallen vastgesteld. In Nijmegen is één besmetting aan het licht gekomen die "een relatie met het Verenigd Koninkrijk" heeft.

"In Rotterdam is een cluster gelieerd aan een basisschool gevonden, in vijf gevallen binnen dit cluster staat nu vast dat het de VK-variant betreft", aldus De Jonge.

De Jonge: Uitbraak op basisschool opmerkelijk

De Jonge schrijft daarnaast aan de Tweede Kamer dat een uitbraak op een basisschool zo opmerkelijk is, dat het RIVM samen met de GGD Rotterdam nader onderzoek zal uitvoeren. Dit onderzoek moet de vraag beantwoorden "of de rol van kinderen op de basisschool bij de verspreiding bij deze variant anders lijkt te zijn dan tot nu toe bekend voor de andere SARS-CoV-2-virusstammen".

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdag bijeen, zo meldt De Jonge, "en zal ook zijn eerste oordeel geven over deze nieuwe ontwikkelingen".

Vliegverkeer van en naar VK eerder stilgelegd

Eerder werd onder meer het vliegverkeer van en naar het Verenigd Koninkrijk stilgelegd in een poging de verspreiding tegen te gaan. Ook talloze vrachtwagenchauffeurs strandden dagenlang bij de grens in afwachting van een coronatest.

Het vliegverbod is inmiddels weer opgeheven door het kabinet, al is een negatieve coronatest nu een vereiste om Nederland in te komen.