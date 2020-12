België is maandag als een van de laatste landen in de Europese Unie begonnen met het inenten van mensen tegen het coronavirus. De 96-jarige Jos Hermans in een woonzorgcentrum in Sint-Pieters-Woluwe is de eerste Belg die is ingeënt.

Hermans gaf eerder al te kennen dat hij "heel blij" is met de primeur. "Ik ben 96 jaar en hoop honderd te worden. Niet meer of minder", zo zei hij op het VRT-radionieuws.

Na het ontvangen van de inenting zei de man dat hij zich prima voelde. "Het voelt als een engeltje dat op mijn tong piest. Ik voel me dertig jaar jonger. Het deed absoluut geen pijn." De Belg hoopt dat al zijn landgenoten zich laten inenten. "Dan zijn we weer vrij en kan ik mijn kinderen en kleinkind weer zien."

Jos Hermans kreeg een bosje bloemen om te vieren dat hij als eerste Belg was ingeënt tegen het coronavirus. (Foto: ANP)

Bestelbussen met vierhonderd doses op weg

Bestelbussen met hierin ruim vierhonderd doses van het Pfizer-vaccin vertrokken maandagochtend vanuit Leuven. De eerste inentingen zijn verdeeld over de drie Belgische gewesten.

Luxemburg en Letland beginnen maandag ook met vaccineren. Alleen Ierland en Nederland beginnen binnen de Europese Unie later met vaccineren.

Ierland begint dinsdag en Nederland op 8 januari, ruim anderhalve week na de rest van de EU.