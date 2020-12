De 37-jarige burgerjournalist Zhang Zhan is in China veroordeeld tot vier jaar celstraf, meldt haar advocaat maandag. Ze deed bij aanvang van de corona-uitbraak verslag in Wuhan, waar het virus als eerste opdook. De activiste is al sinds mei in hongerstaking.

Volgens de rechter maakt Zhang zich schuldig aan "ruzie zoeken en het veroorzaken van onrust", een aanklacht die in China vaker wordt gebruikt tegen activisten, dissidenten en jounalisten.

Zhang, een voormalige advocaat, trok aan het begin van de uitbraak naar Wuhan om te berichten over het toen nog onbekende coronavirus. Ze deelde veel livebeelden via sociale media, die daar veel werden bekeken. In mei werd ze gearresteerd.

In haar berichtgeving liet Zhang zich kritisch uit over censuur en geheimhouding van de Chinese regering rondom de uitbraak van het destijds nog mysterieuze virus.

Zhang wil hongerstaking volhouden

Eenmaal gearresteerd ging Zhang in hongerstaking, maar kreeg dwangvoeding toegediend via een neussonde. Volgens haar advocaat wil ze de hongerstaking volhouden "tot het bittere einde".

De advocaten van Zhang zeggen dat haar gezondheid snel achteruitgaat. "Ze voelt zich mentaal uitgeput. Elke dag is een martelgang voor haar. Ze heeft zelfs hulp nodig om naar de wc te gaan."

Nog meer burgerjournalisten vastgezet

Zhang zei in haar berichtgeving dat China de basisrechten van zijn bevolking schond. Ook roept ze op tot het vrijlaten van andere burgerjournalisten die zijn opgepakt na hun verslaggeving rondom de uitbraak, schrijft The Guardian.

Zeker zes andere burgerjournalisten, die verslag deden in Wuhan, zitten nog vast in afwachting van een uitspraak. Fang Bin, die in februari is opgepakt, is vastgezet op een geheime locatie. Hij deelde onder meer videobeelden van een ziekenhuis waar veel mensen overleden tijdens de uitbraak.

Twee andere burgers, Chen Mei en Cai Wei, zitten vast in Peking nadat ze gecensureerde informatie op hadden geslagen. Vlogger Chen Qiushi, die ook verslag deed vanuit Wuhan, zit in huisarrest bij zijn ouders.

Hongkongers vervolgd voor vlucht naar Taiwan

Maandag begint ook de vervolging van tien Hongkongers op het vasteland van China, schrijft The Guardian. De burgers zitten vast omdat ze naar Taiwan zouden hebben geprobeerd te vluchten. Twee andere minderjarigen worden later vervolgd.

Volgens de advocaten is de familie op het allerlaatste moment ingelicht over de zaak en is het vanwege quarantaineregels niet mogelijk om de vervolging bij te wonen. Ook media mogen niet aanwezig zijn.

In het semiautonome Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd. De protesten begonnen vanwege een veiligheidswet die het vastzetten en vervolgen van gevangenen op het vasteland in China mogelijk maakt.