De Rotterdamse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest aangetroffen in een bedrijfspand aan de Benthemstraat in de stad. Op het feest waren zo'n honderd bezoekers aanwezig, laat de politie via Twitter weten.

De politie heeft het feest beëindigd. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.

In het Zuid-Hollandse Haastrecht werd zaterdagavond eveneens een einde gemaakt aan een illegaal feest in een bedrijfspand. In het pand waren rond de twintig personen aanwezig, en "zelfs oma kwam nog even langs toen we ter plaatse waren", laat de politie van de gemeente Krimpenerwaard weten op Twitter. Er zijn meerdere bekeuringen uitgeschreven.

In verband met het coronavirus zijn dergelijke bijeenkomsten verboden. Toch komt het geregeld voor dat politieagenten een einde moeten maken aan de illegale feestjes: zo werden in de week van 14 tot en met 20 december 61 illegale feesten beëindigd.