In vrijwel alle landen van de Europese Unie zijn zondag de eerste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus, nadat zaterdag de vaccins van Pfizer/BioNTech in alle 27 EU-landen zijn geleverd. In Nederland gebeurt dit pas vanaf 8 januari. NU.nl geeft een overzicht van de vaccinatieplannen van de landen om ons heen.

Duitsland

Zaterdag, op Tweede Kerstdag, kreeg de 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt als eerst Duitser het vaccin toegediend, net als 39 andere bewoners van een seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt en tien medewerkers. Ook in Slowakije en Hongarije werden zaterdag al de eerste mensen ingeënt.

De landelijke start van de vaccinatie in Duitsland staat voor zondag gepland. Mensen boven de tachtig, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel met een verhoogd risico worden als eerste ingeënt. Daarna volgen mensen van boven de 75, gevolgd door mensen van boven de zeventig. Zodoende worden alle leeftijdsgroepen bij langsgegaan.

De Duitse regering hoopt voor het einde van het jaar meer dan 1,3 miljoen vaccins uit te delen bij de lokale gezondheidsautoriteiten. Vanaf januari gaat het om wekelijks 700.000 vaccins. Er zijn in totaal zo'n vierhonderd vaccinatielocaties.

Duitsland richt zich op "een gezamenlijke Europese aanpak". Het land sluit niet uit dat het inenten van de bevolking daardoor langer duurt. Duitse vaccinexperts vermoeden dat het tot eind 2021 kan duren voordat alle inwoners beschermd zijn tegen het coronavirus.

België

Onze zuiderburen beginnen maandag met vaccineren. Die dag worden in drie verzorgingstehuizen de eerste bewoners ingeënt. Woensdag worden bij nog eens vier verzorgingstehuizen vaccins toegediend. Grootschalige vaccinatie begint pas in januari.

België krijgt de beschikking over vijf miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech (op een bevolking van ruim elf miljoen). Eind februari moeten hiervan volgens epidemioloog Pierre Van Damme zo'n 700.000 vaccins zijn toegediend.

Net als Nederland gaat België eerst bewoners en personeel van oudereninstellingen inenten. Daarna volgen ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners "in de frontlinie". Vervolgens komen alle ouderen, mensen van middelbare leeftijd met andere klachten en mensen met een cruciaal beroep aan de beurt.

Italië

Zaterdag zijn 9.750 doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech vanuit België naar een ziekenhuis in Rome vervoerd, waar zondag de eerste vaccinaties plaatsvinden. De volgende doses van het vaccin worden naar driehonderd verschillende locaties in Italië vervoerd.

De eerste vaccins gaan naar zorgmedewerkers. Het gaat dan om zo'n 1,4 miljoen Italianen. Als tweede zijn bewoners van verpleeghuizen aan de beurt, gevolgd door mensen boven de tachtig. De volgende groep bestaat uit mensen boven de zestig en mensen met chronische ziektes. Vervolgens zijn Italianen met cruciale beroepen aan de beurt.

142 Wie krijgt het Pfizer-vaccin als eerst in Nederland?

Frankrijk

Ook Frankrijk begint zondag met vaccineren, maar grootschalige vaccinatie zal pas begin 2021 plaatsvinden. De eerste vaccinaties vinden plaats in het gebied rondom Parijs en de regio Bourgogne-Franche-Comté, in het oosten van het land.

De prioriteit ligt in Frankrijk bij bewoners van verpleeghuizen en hun verzorgers. Als eerste zijn dan ook zevenduizend verpleeghuizen aan de beurt.

In januari en februari hoopt het land ongeveer een miljoen bewoners en personeel van verpleeghuizen te vaccineren. Tussen maart en juni moeten vervolgens nog eens 14 tot 15 miljoen inwoners van Frankrijk het coronavaccin krijgen.

Spanje

Spanje begint eveneens zondag met vaccineren. "Dit is het begin van het einde van de pandemie", zei de Spaanse minister van Volksgezondheid Salvador Illa zaterdag op Twitter.

De eerste prikken zijn in de centrale stad Guadalajara afgeleverd. Van daaruit worden andere regio's voorzien. In totaal zijn er over het land verspreid dertienduizend vaccinatielocaties.

Doses met vaccins worden via de lucht ook naar de Spaanse eilanden en de Noord-Afrikaanse exclaves Ceuta en Melilla vervoerd.

Het land krijgt vanaf 26 december wekelijks 350.000 vaccins geleverd. Halverwege maart moet het land bijna 4,6 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben ontvangen. Spanje wil in de eerste helft van 2021 in totaal tussen de 15 en 20 miljoen mensen inenten.

De eerste vaccins gaan naar bewoners en medewerkers van verzorgingstehuizen, gevolgd door andere zorgverleners "in de frontlinie".

In Polen kregen een verpleegkundige en een dokter in een ziekenhuis in Warschau als eerste het vaccin. In Polen kregen een verpleegkundige en een dokter in een ziekenhuis in Warschau als eerste het vaccin. Foto: ANP

Polen en Tsjechië

In Polen zijn zondag als eerste een verpleegkundige en een dokter die werkzaam zijn in een ziekenhuis in Warschau gevaccineerd. Daarna wordt medisch personeel in andere ziekenhuizen ingeënt.

Ook Tsjechië is zondag begonnen met het vaccineren van zijn inwoners. Premier Andrej Babis kreeg het eerste vaccin toegediend in Praag, waarna de andere 9750 doses die het land al heeft ontvangen, zijn verdeeld over de ziekenhuizen in de hoofdstad en in de stad Brno.

Daarnaast is het vaccineren zondag ook in Slovenië, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië en Roemenië van start gegaan.

Denemarken en Zweden

Zowel Denemarken als Zweden hebben zaterdag 9.750 doses van het vaccin geleverd gekregen en zijn zondagochtend begonnen met vaccineren.

De komende dagen worden in de beide Scandinavische landen ongeveer vijfduizend inwoners en het personeel van verzorgingstehuizen als eerste ingeënt. Volgende week krijgen de Denen nog 38.025 doses en Zweden verwacht 100.000 doses in januari.