Het RIVM maakt zaterdag melding van 9.880 positieve testen, waarmee het totale aantal verder is gestegen tot zo'n 750.000 besmettingen. Er zijn fors minder positieve tests gemeld dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (11.504), dat voor de derde dag op rij afnam.

Het gemiddelde steeg deze week tot bijna 12.000 positieve testen per dag, nadat vorige week meermaals 12.000 tot 13.000 positieve testen werden gemeld. Vanaf woensdag werd echter een daling ingezet, doordat deze week de dagcijfers iets lager liggen.

Maandag, donderdag en vrijdag werden ruim 11.000 positieve testen gemeld, maar dinsdag en woensdag schommelde het aantal rond de 10.000.

Een woordvoerder van de overkoepelende GGD meldde zaterdag in gesprek met NU.nl dat in de dagen voor Kerstmis "geen bijzondere" testcijfers waren behaald: sinds begin december zouden steeds meer Nederlanders teststraten hebben bezocht, van die trend werd in de dagen vóór Kerst niet afgeweken. Het is nog niet duidelijk hoeveel Nederlanders op Eerste Kerstdag getest zijn.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen omdat dagcijfers erg kunnen fluctueren: deze zaterdag zijn ruim 1.500 besmettingen minder gemeld dan op vrijdag. Door naar één week te kijken wordt een beter beeld geschetst van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Ook het RIVM raadde meermaals aan om weekcijfers in de gaten te houden.

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen stijgt in relatief snel tempo: in de laatste vier dagen stierven ongeveer vierhonderd inwoners met COVID-19, zaterdag zijn 49 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Sinds de start van de coronapandemie kwamen zo'n 11.000 Nederlanders om het leven.

Daggemiddelden van de afgelopen week Vrijdag 25 december: 11.504

Donderdag 24 december: 11.572

Woensdag 23 december: 11.756

Dinsdag 22 december: 11.866

Maandag 21 december: 11.022

Zondag 20 december: 10.573

Zaterdag 19 december: 10.053

