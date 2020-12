De Britse coronavariant die mogelijk 70 procent meer besmettelijk is dan het oospronkelijke coronavirus, is zaterdag ook aangetroffen in Zweden en Spanje. Eerder meldden onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan ziektegevallen. Het laatstgenoemde land kondigde zaterdag aan dat maandag de grenzen sluiten: buitenlandse reizigers zijn tot februari niet welkom.

Vermoedelijk heeft de beslissing grote invloed op reisplannen van Japanners: in de aanloop naar Nieuwjaar hebben veel inwoners vakantie, en gaan zij op bezoek bij familie en vrienden in plaatsen waar zij vandaan komen.

Premier Yoshihide Suga sprak vrijdag al de Japanse bevolking toe over de verspreiding van het coronavirus. Daarbij benadrukte de premier dat een rustige viering van de feestdagen "essentieel" is in de bestrijding van het virus. Inwoners zouden zich moeten onthouden van sociale bijeenkomsten.

"Als we zo doorgaan, kunnen we niet voorkomen dat het virus zich verder verspreidt", aldus Suga. Daarbij stelde hij de bevolking wel gerust dat er nog geen reden was om een noodtoestand uit te roepen.

Eerste virusoverdracht op Japanse vasteland

Tot dusver testten zeven Japanners positief op de nieuw ontdekte stam van het coronavirus. Zaterdag zou voor het eerst iemand besmet zijn geraakt die niet naar het Verenigd Koninkrijk was afgereisd, schrijft Kyodonews.

Het Aziatische land telt 'pas' 200.000 besmettingen, maar zag de hoeveelheid nieuwe positieve testen de laatste weken sneller toenemen dan voorheen, met zo'n drieduizend per dag. Op Eerste Kerstdag ging het om bijna vierduizend positieve testen.

Japan is het eerste land dat de eigen grenzen sluit voor alle buitenlandse reizigers nadat het gemuteerde virus er werd aangetroffen. Overigens is niet duidelijk of de versie mensen minder ziek maakt of juist sneller fataal kan zijn. Deskundigen vertelden eerder in gesprek met NU.nl dat, voor zover bekend, geen enkele virusmutatie het ziekteverloop van patiënten beïnvloedt.