Alle personen die vanaf maandag naar Turkije reizen moeten vanaf maandag een bewijs overhandigen dat zij negatief getest zijn op het coronavirus. De test moet in de laatste 72 uur vóór aankomst in het land zijn afgenomen. Turkije meldde de afgelopen maand zo'n miljoen nieuwe besmettingen en haalde recentelijk steeds meer teugels aan.

Voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Denemarken geldt een aanvullende quarantaineplicht. Die maatregel heeft te maken met de varianten van het coronavirus die er zijn aangetroffen.

De Britse coronavariant, die niet alleen in Denemarken en Engeland maar ook diverse andere landen is aangetroffen, zou 70 procent meer besmettelijk zijn. In Zuid-Afrika is weer een andere mutatie gesignaleerd, die ook besmettelijker zou zijn. Turkije schortte het vliegverkeer naar Nederland ook kortstondig op nadat de Britse coronavariant werd aangetroffen in Amsterdam, maar dat vliegverbod is opgeheven.

Turkije telt nu ook personen zonder klachten mee

Turkije telt inmiddels ruim 2,1 miljoen besmettingen, het zevende grootste aantal ter wereld. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal veel hoger: de ingezette stijging van de coronacijfers valt deels te verklaren doordat Turkije vanaf 25 november ook positief geteste inwoners zónder klachten meetelt.

Het dodental stijgt ook sindsdien met forse sprongen. Vrijwel iedere dag wordt een nieuw dagrecord gemeld. Vrijdag ging het om 256 doden, waarmee het totale aantal bijna de 20.000 overstijgt.

Om de oplaaiing van het virus te stoppen, kondigde president Recep Tayyip Erdogan eind november strenge maatregelen aan. Sindsdien worden inwoners opgedragen om het hele weekend binnen te blijven, terwijl ook op doordeweekse dagen een avondklok actief is vanaf 21.00 uur. Er gelden uitzonderingen voor personen met essentiële beroepen.

Tevens werd het voor Turken tot 20 jaar én 65-plussers verboden om met het openbaar vervoer te reizen. Openbare locaties zoals zwembaden, badplaatsen, massagesalons en kinderopvangcentra moesten de deuren sluiten, terwijl restaurants alleen nog eten mochten bezorgen.

Volgens Erdogan waren de stappen noodzakelijk om de mobiliteit en aantal contacten van Turken te beperken. "Dat zorgt voor minder ziekenhuisopnames, waardoor we veiliger deze pandemie kunnen bestrijden", aldus de Turkse president.

Vaccinlevering vanuit China vertraagd

Turkije wilde in december de vaccinatiecampagne officieel van start laten gaan, maar een levering van vijftig miljoen vaccindoses van de Chinese farmaceut Sinovac Biotech werd vertraagd. Turkije stelt dat het middel 91,25 procent effectief is en wil zorgmedewerkers als eerste inenten. Turken zouden gratis gevaccineerd kunnen worden.

Brazilië, dat ook miljoenen doses aankocht, meldt zaterdag dat het middel tussen de 50 en 90 procent effectief is. Eerder hadden autoriteiten nog geweigerd om testresultaten te delen na een onderzoek met 13.000 vrijwilligers, schrijft persbureau Reuters.