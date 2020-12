De veel gebruikte antigeensneltests van farmaceut Abbott zijn volgens Leidse onderzoekers een stuk minder betrouwbaar dan gedacht, meldt de NOS vrijdag. Volgens het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) blijkt uit onderzoek (pdf) dat de test zo'n 40 procent van de positieve besmettingen mist.

De antigeensneltests van Abbott werden alleen op donderdag al 4.000 keer gebruikt op verschillende locaties van de GGD. Net als bij de normale PCR-test, waar na 24 uur een resultaat bekend is, wordt bij de Abbotts Panbio-test met een wattenstaafje vocht uit de neus afgenomen. De test kijkt vervolgens of er een viruseiwit aanwezig is. De uitslag volgt al na een kwartier.



Abbott weerspreekt bij de NOS de kritiek van het LUMC en stelt dat zijn test "bewezen en nauwkeurig" is. De Amerikaanse fabrikant heeft het over een nauwkeurigheid van 90 procent, maar die wordt volgens de Leidse onderzoekers niet gevonden.



Dat het LUMC op Eerste Kerstdag naar buiten komt met de resultaten heeft volgens onderzoeker Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie, te maken met de feestdagen. "We ontdekten dit eergisteren. We zijn bang dat mensen zich veilig wanen na een negatieve sneltest en Kerst met familie gaan vieren. Dat de tests van Abbott 60 procent van de gevallen maar opsporen is niet goed."



Het RIVM zegt bij de NOS te weten dat dat sneltests een mindere betrouwbaarheid hebben in vergelijking met de reguliere PCR-test. Daarom is het volgens het instituut belangrijk om - ook bij een negatieve test - de coronaregels na te leven.