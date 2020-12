De Britse variant van het coronavirus duikt in steeds meer landen op, ook buiten Europa. De variant lijkt niet gevaarlijker, maar wel veel sneller te verspreiden. Dat is een aanwijzing dat die mogelijk ook besmettelijker is. Ierland maakte vrijdag bekend dat ook daar de gemuteerde variant is opgedoken. Eerder waren er al bevestigingen uit Australië, Duitsland en Japan. NU.nl zet de landen waar de mutatie is opgedoken op een rij.

Naar de Britse mutatie wordt verwezen met VUI-202012/01 (variant under investigation, variant wordt onderzocht - december 2020/ eerste variant).

Nederland voerde zondagochtend als eerste land een algeheel vliegverbod in voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Op dat moment zijn er al twee besmettingen met de nieuwe variant in ons land: in de eerste helft van december werd die vastgesteld bij twee mensen uit de regio Amsterdam.

Al snel volgen veel landen dit voorbeeld en sluiten ze het luchtruim voor Britse reizigers. Met het sluiten van de grenzen hopen de landen verdere verspreiding van de coronavirusvariant te voorkomen.

Op Eerste Kerstdag werd bekend dat de coronavirusmutatie ook is opgedoken bij zeker één persoon in de regio Rijnmond. Het is voor zover bekend dan het derde geval in ons land. Het vliegverbod is inmiddels door het kabinet weer opgeheven, al is een negatieve coronatest nu een vereiste om Nederland in te komen.

Zuid-Afrika

Ook over een Zuid-Afrikaanse mutatie wordt de afgelopen week veel gesproken, maar dat is weer een andere verandering van het virus. Het gaat daar niet om om identieke kopie van de Britse coronavirusmutatie, maar om eentje die daarop lijkt en net als VUI-202012/01 mogelijk besmettelijker is.

Volgens viroloog Marion Koopmans is het belangrijk om de Zuid-Afrikaanse en de Britse variant los van elkaar te onderzoeken. Het is overigens heel gebruikelijk voor virussen om te muteren. Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zegt dat die veranderingen niet altijd invloed hebben op de eigenschappen van het virus.