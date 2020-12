Wereldwijd gaven vorsten, regeringsleiders en de paus vrijdag hun kerstboodschap. Zoals verwacht stonden zij uitgebreid stil bij de coronapandemie. NU.nl zet de toespraken op een rij.

Koning Willem-Alexander benoemde diverse groepen die door de pandemie zijn geraakt. De vorst sprak over de tomeloze inzet van verpleegkundigen en artsen en stond stil bij gedupeerde ondernemers en studenten. "Mijn hart gaat uit naar de mensen wier bestaan overhoop gegooid is."

Willem-Alexander vervolgt: "Dit is niet het kerstfeest waar we op hadden gehoopt. Iedereen moest hun plannen aanpassen. Veel dingen waar we ons op verheugden, gaan niet door en dat is teleurstellend." De koning reageerde ook op het verdriet van nabestaanden, die "volgens hun eigen gevoel" niet op de juiste manier afscheid konden nemen. "Hun verdriet is bodemloos."

Britse vorstin Elizabeth: 'Mensen willen een omhelzing'

Ook de Britse koningin Elizabeth stond stil bij verliezen van families. "Wat veel mensen willen, is een omhelzing", aldus de vorstin. De 94-jarige Elizabeth herhaalde vanuit Windsor Castle meermaals dat er hoop gloort in de toekomst. "Het is nodig dat we een vooruitzicht hebben dat ons leven weer doorgaat. Het is opmerkelijk dat we in een jaar, dat ons gescheiden hield, op vele manieren tot elkaar zijn gekomen."

De vorstin benadrukt dat inwoners die een moeilijke tijd doorgaan, niet alleen staan. "Laat mij verzekeren dat jullie in mijn gedachten en gebeden zijn."

Net als diverse wereldleiders stond Elizabeth stil bij de inzet van zorgmedewerkers en andere personen in de zogeheten frontlinie. "We zijn jullie veel dankbaarheid verschuldigd en putten kracht uit jullie inzet dat er zelfs op de donkerste avonden hoop is voor de dageraad."

Overigens was er voor de toespraak van koningin Elizabeth nog opmerkelijk nieuws van de Britse televisiezender Channel 4. Het kanaal kondigde een deepfake video aan van de koningin, met een "alternatieve" kersttoespraak. Dat moest gelden als een waarschuwing voor deepfakes.

Trump: 'Coronavaccins zijn Kerstwonder'

Ook de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania richtten zich op Twitter in een korte kerstboodschap tot de eigen bevolking. "We bevechten een pandemie die ons allen raakt. Wij zijn geïnspireerd en bemoedigd door de moed en kracht van Amerikaanse burgers", aldus de first lady.

Trump benoemde hoe Amerikanen zich hebben aangepast aan het coronaleven. "Studenten brengen boodschappen rond, leraren hebben ervoor gezorgd dat het leerproces van kinderen niet is gestaakt en de wetenschap heeft miljoenen vaccindoses geleverd die miljoenen levens gaan redden." Trump noemde de prestaties van Amerikaanse wetenschappers een "kerstwonder".

Paus pleit voor eerlijke verdeling vaccins

Paus Franciscus hield zijn traditionele urbi et orbi (voor de stad en de wereld) niet zoals gebruikelijk van het pauselijke balkon voor een vol Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De geestelijke zat binnen en gaf een virtuele kerstzegen.

Daarbij richtte hij zich voornamelijk op de distributie van coronavaccins. Volgens de paus moeten landen hun doses delen en "geen muren van nationalisme" opbouwen, omdat de pandemie toch geen grenzen kent.

"Moge de zoon van God een geest van internationale samenwerking hernieuwen onder politieke leiders. Te beginnen met de gezondheidszorg, zodat iedereen toegang zal krijgen tot vaccins en behandelingen", zei de paus. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."