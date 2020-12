Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 11.550 positieve testen geregistreerd, iets minder dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (11.572). Het dodental blijft daarnaast in relatief rap tempo stijgen: in de afgelopen drie dagen ging het om bijna driehonderd Nederlanders met COVID-19, deze vrijdag meldt het RIVM 97 coronadoden.

Maandag werden nog 11.212 positieve testen geregistreerd, maar dat aantal daalde dinsdag naar 9.872. Woensdag en donderdag stegen de coronacijfers naar respectievelijk 10.447 en 11.555.

Het daggemiddelde maakte opnieuw een daling door ten opzichte van de voorgaande dag. Dinsdag was het gemiddelde aantal positieve testen van de afgelopen zeven dagen nog 11.866, terwijl woensdag een iets kleiner aantal van 11.756 werd gemeld. Het was de eerste keer dat het gemiddelde daalde sinds begin december.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde cijfer van de zeven voorgaande dagen om zo een beter beeld te schetsen van het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland. Vanwege de schommeling van de dagcijfers is het volgens het RIVM beter om naar de weekcijfers te kijken.

Volgens het RIVM heeft de strenge lockdown nog geen effect op de cijfers, omdat deze nog niet lang genoeg van kracht is. Op 15 december werd het maatregelenpakket aangescherpt. Doorgaans duurt het ruim twee weken voordat de effecten van nieuwe maatregelen zichtbaar worden.

Daggemiddelden van de afgelopen week Donderdag 24 december: 11.572

Woensdag 23 december: 11.756

Dinsdag 22 december: 11.866

Maandag 21 december: 11.022

Zondag 20 december: 10.573

Zaterdag 19 december: 10.053

Vrijdag 18 december: 9.605

