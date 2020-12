In een woonzorgcentrum in het Belgische Mol zijn nog eens vijf bewoners overleden na een bezoek van een hulpsinterklaas die niet wist dat hij besmet was met het coronavirus. Daarmee loopt het dodental na de goedbedoelde activiteit op tot achttien. Gevreesd wordt dat er nog meer coronagerelateerde sterfgevallen bij komen, omdat van de 170 bewoners er zeker 121 geïnfecteerd zijn geraakt.

De vijf bewoners zijn allemaal in het afgelopen etmaal overleden. Donderdagavond schreven Belgische media nog over dertien coronadoden. Het gemeentebestuur waarschuwde toen al dat het verpleeghuis "een zware periode" tegemoet ging.

Dat komt mede doordat er ook een tekort aan verzorgers dreigt. In de laatste twee weken testten 36 medewerkers positief op het coronavirus. Volgens Het Laatste Nieuws heeft het woonzorgcentrum de hulp ingeschakeld van het Rode Kruis, Defensie en het gemeentebestuur, om het personeelstekort op te vangen.

In negen van tien gevallen zelfde virus als bij Sint

Nader onderzoek moet uitwijzen of het bezoek van de hulpsinterklaas de enige oorzaak van de uitbraak is. Tot dusver is bij 90 procent van de gevallen een zelfde genetische stam van het virus aangetroffen als bij de Sinterklaas zelf, aldus Het Laatste Nieuws.

De hulpsinterklaas, een zoon van een van de bewoners, werd enkele dagen na zijn optreden positief getest. Tijdens de activiteit had hij nog geen klachten, maar hij werd toch als 'superverspreider' aangemerkt.

Het gemeentebestuur constateerde eerder al dat het bezoek onverantwoord was georganiseerd. Het zorgcentrum verklaarde dat de goedheilig man alleen gemeenschappelijke ruimtes heeft bezocht, afstand hield en geen cadeaus overhandigde.