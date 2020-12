Nederlandse vrachtwagenchauffeurs hebben goede hoop dat zij Eerste en Tweede Kerstdag alsnog thuis kunnen vieren. De Britse regering stuurde vrijdag achthonderd extra militairen naar de zuidoostelijke regio Kent om de chauffeurs versneld te testen op het coronavirus. In totaal zijn er elfhonderd militairen actief, schrijft BBC News.

Op de belangrijke verbindingssnelweg M20, die tussen de Kanaaltunnel en Londen ligt, staan nog altijd duizenden vrachtwagens achter elkaar. Chauffeur Sander Norg voegde zich woensdag in de rij en bevindt zich op zo'n 15 kilometer van de Kanaaltunnel.

De chauffeurs hebben geen alternatieve, ludieke Kerstviering op de planning staan. Norg trok op met drie andere beroepsgenoten, maar een van hen moest vrijdag afhaken: hij kwam niet vooruit in de kilometerslange rij doordat de chauffeurs voor hem nog sliepen.

Norg heeft goede hoop dat hij vrijdagavond thuis is. De Nederlander werd volledig verrast door het sluiten van de Britse grenzen. "Toen de beslissing werd genomen, zat ik in de trein naar het Verenigd Koninkrijk. Na aankomst kon ik niet meer terug."

Dinsdag had hij terug moeten zijn. In plaats daarvan verbleef hij op diverse locaties in het Britse binnenland: de chaotische taferelen en botsingen met agenten in Dover maakte Norg niet mee.

Dag en nacht verblijven de chauffeurs op de M20, wachtend op een oversteek. (Foto: Sander Norg)

Afnemen van tests verloopt traag

Volgens Britse media zouden zeker vierduizend vrachtwagens nog vaststaan op de snelwegen. De Britse minister van Transport Grant Shapps vermoedt dat het "nog enkele dagen zal duren" voordat de problemen voor de wachtende chauffeurs zijn opgelost.

Norg stelt dat de communicatie vanuit de Britten zeer gebrekkig is. Ook vrachtwagenchauffeur Harrie Stam beklaagt zich daarover in gesprek met NU.nl. Chauffeurs zouden geen idee hebben waar zij een coronatest moeten afnemen. Desondanks wist Stam woensdag al via zijn werkgever een ticket voor een ferry te bemachtigen.

De Britse grens werd gesloten vanwege de virusmutatie in het land. De aangetroffen coronavariant zou 70 procent besmettelijker zijn dan het oorspronkelijke virus. Daarop besloten meerdere landen het vliegverkeer met het VK te staken, terwijl landen als Frankrijk en Nederland ook alle boten en treinen weigerden.

Inmiddels mag vrachtverkeer weer via de Kanaaltunnel en de veerboten naar het vasteland van Europa reizen, maar de inzittenden moeten dan wel negatief zijn getest op corona. Norg hoopt voor het einde van de middag in Frankrijk te zijn. "We zijn deze ochtend weer iets opgeschoten. Als ik eenmaal in Frankrijk ben, duurt het zo'n zeven uur voordat ik thuis ben."