Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om ook ouderen in te enten met het Pfizer-vaccin. De eerste doses gaan wel nog steeds naar het zorgpersoneel in verpleeghuizen, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag. Hiermee reageert hij op het nieuwe advies van de Gezondheidsraad, waarin staat dat primair zestigplussers ingeënt moeten worden met het vaccin in kwestie.

De eerste doses van het vaccin, dat maandag werd goedgekeurd door de Europese autoriteiten, gaan vanwege logistieke redenen naar de zorg. Dit werd al eerder besloten en het nieuwe advies brengt daar geen verandering in.

Er wordt nu wel gekeken naar de mogelijkheid om ouderen in te enten met het Pfizer-vaccin. Eerder werd het vaccin van Moderna, dat naar verwachting in januari wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, gezien als een vaccin voor ouderen. Dit heeft te maken met de logistieke uitdagingen die het Pfizer-vaccin met zich meebrengt.

Het Pfizer-vaccin moet bijvoorbeeld bij -70 graden bewaard worden. Nadat het middel is ontdooid, is het vijf dagen houdbaar. Volgens het kabinet is het makkelijker om centrale priklocaties te openen, waar gezonde mensen langs kunnen gaan, in verplaats van vaccins te verdelen onder zorginstellingen. Op deze manier gaan zo min mogelijk doses verloren.

Nadat het zorgpersoneel in verpleeghuizen is gevaccineerd, wil De Jonge de eerstvolgende leveringen van Pfizer reserveren voor ouderen. "Samen met de uitvoerende partijen bezie ik de consequenties van het advies", schrijft hij een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwacht in de eerste helft van januari met meer informatie te komen.

Gezondheidsraad wijst op risico's ouderen

Volgens de Gezondheidsraad werkt het Pfizer-vaccin "boven verwachting goed" bij ouderen. Er wordt in het nieuwe advies, dat wordt gegeven vanwege de goedkeuring van het vaccin in kwestie, benadrukt dat een coronabesmetting bij zestigplussers vaker leidt tot ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden dan bij andere leeftijdsgroepen.

De raad adviseert daarom om zo veel mogelijk doses van het Pfizer-vaccin voor ouderen te reserveren. In het advies staat verder dat "een beperkt deel" van de doses wel naar de zorgmedewerkers kan, zodat op deze manier kwetsbare ouderen worden beschermd en de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Nederland verwacht 7,8 miljoen coronavaccins van Pfizer. Elke persoon heeft twee doses nodig om beschermd te zijn. Omdat Pfizer niet direct zo veel vaccins kan produceren als verwacht, zal Nederland op korte termijn ongeveer een half miljoen doses ontvangen. Naar verwachting kan op 8 januari worden begonnen met de vaccinatiecampagne. De eerste uitnodigingen worden vanaf 4 januari verstuurd.