Na een goedbedoeld bezoek van een met corona besmette hulpsinterklaas telt een woonzorgcentrum in het Belgische Mol inmiddels al dertien sterfgevallen. Dat aantal kan nog stijgen, omdat een deel van de geïnfecteerden ernstig ziek is. Van de circa 170 bewoners raakten er tot nu toe al 121 geïnfecteerd.

De komende dagen gaat het centrum nog een erg zware periode tegemoet, stelt het gemeentebestuur. Omdat er ook bij de personeelsleden steeds meer besmettingen zijn vastgesteld, is er een tekort aan verzorgers. Onder meer het Rode Kruis, Defensie en de gemeente springen bij.

De hulpsinterklaas was enkele dagen na zijn optreden positief getest. Het gemeentebestuur constateerde dat het sinterklaasbezoek onverantwoord was georganiseerd.

Alleen gemeenschappelijke ruimtes

De sinterklaas zou alleen gemeenschappelijke ruimtes hebben bezocht, zei de gemeente twee weken geleden op basis van een verklaring van het zorgcentrum. Toen was er al sprake van 45 besmettingen. Ook zou er afstand gehouden zijn en heeft de sint geen cadeaus overhandigd.

De man die de goedheiligman speelde, was de zoon van een van de bewoners en dus vertrouwd in het centrum. Hem in het sinterklaaspak hijsen, kon daardoor "geen kwaad" volgens het woonzorgcentrum. Het initiatief werd genomen om de ouderen wat verlichting te bieden in deze zware coronaperiode.

Sint was 'superverspreider'

Tijdens het bezoek had de hulpsint geen klachten, maar hij bleek achteraf dus wel een zogenoemde 'superverspreider' te zijn. Hoewel veel besmettingen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld kuchen en niezen, is dat niet in alle gevallen nodig.

Sommige geïnfecteerden brengen de besmettingen (veel) makkelijker en vaker over. Ook zingen kan een rol spelen. Overigens is het niet waarschijnlijk dat de sint alle 121 besmettingen heeft veroorzaakt: het lijkt erop dat verpleeghuisbewoners elkaar ook hebben besmet.