Italië heeft de grens van twee miljoen bevestigde besmettingen met het coronavirus gepasseerd. De gezondheidsautoriteiten melden donderdag 18.040 nieuwe positieve tests en 505 coronagerelateerde sterfgevallen. Italië is nu het achtste land op aarde dat de twee miljoen bevestigde coronagevallen passeert.

Het aantal nieuwe gevallen is groter dan dat van woensdag (15.522). Het donderdag gemelde dodental van 505 is daarentegen iets lager dan dat van woensdag, toen de gezondheidsdiensten 553 sterfgevallen bekendmaakten.

Het totale dodental in Italië staat nu op 70.900. Dit is het hoogste sterftecijfer door COVID-19 in Europa en het op vier na hoogste wereldwijd.

In het land liggen momenteel 24.070 mensen in het ziekenhuis, 476 minder dan een dag eerder. 2.589 van deze patiënten liggen op de intensive care, 35 minder dan woensdag.

Nadat eind februari de eerste besmettingen in `Italië werden vastgesteld, verspreidde het virus zich razendsnel onder de bevolking. Na een strenge lockdown leek het enige tijd goed te gaan in het land. Later, tijdens de tweede golf in november, begon het virus weer sterk om zich heen te grijpen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met duizend per dag en het aantal ic-opnames met ongeveer honderd per dag.

Momenteel is het land weer in lockdown. Van 24 tot 27 december, van 31 december tot 3 januari en op 5 en 6 januari zijn niet-essentiële winkels er gesloten. Op deze data mogen Italianen ook alleen reizen voor werk, voor noodgevallen of om gezondheidsredenen.