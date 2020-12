Vanaf dinsdag 29 december 0.01 uur moet iedereen die per trein, bus of schip naar Nederland reist vanuit het buitenland een negatieve coronatest kunnen laten zien. De test in kwestie mag maximaal 72 uur voor aankomst zijn afgenomen. Woensdag werd al bekend dat zo'n test ook verplicht is om per vliegtuig naar Nederland te reizen. Dat maakt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekend.

Het ministerie benadrukt in het persbericht het om PCR-tests gaat. Naast de negatieve test gaat voor alle reizigers de richtlijn gelden om na aankomst voor tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Reizigers kunnen dan dus niet meer kiezen om een test te doen of om in quarantaine te gaan.

Vervoersbedrijven moeten zelf controleren op de negatieve testverklaring. Mensen die zo'n verklaring niet kunnen laten zien, mogen uit worden verzocht de trein of bus te verlaten, of mogen niet aan boord stappen van een vaartuig.

Voor passagiersvervoer per schip geldt dat iedereen vanaf 13 jaar oud vóór het boarden moet worden gecontroleerd op een testuitslag. Dit geldt voor zowel veerdiensten als voor bijvoorbeeld riviercruises en ander passagiersvervoer per water. De maatregel was al van kracht voor veerdiensten van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Woensdag werd al bekend dat het vanaf dinsdag verplicht zal zijn om een negatieve coronatest te laten zien als mensen een vliegreis willen maken naar Nederland vanuit risicogebieden. Dat is nu dus gelijkgetrokken met bus-, trein- en bootreizen.